पायलट कब होते हैं रिटायर? जानें किस उम्र के बाद नहीं उड़ा सकते हैं प्लेन

Pilots Retirement: इन दिनों इंडिगों उड़ान को लेकर पायलट की नौकरी की खूब चर्चा रही. उनके फ्लाइंग कैपेसिटी से लेकर उनके रिटायरमेंट तक के कई सवाल लोगों में उठने लगे हैं. ऐसे में पायलटों की रिटायरमेंट को लेकर क्या नियम है. रिटायरमेंट की उम्र उनके उड़ाए जा रहे विमान के टाइप, वे किस देश के रेगुलेटरी अथॉरिटी (Regulatory Authority) के तहत काम करते हैं, और वे किस प्रकार की उड़ानें (डोमेस्टिक या इंटरनेशनल) संचालित करते हैं, इन सभी बातों पर निर्भर करती है. अधिकांश देशों में कमर्शियल एयरलाइनों (Commercial Airlines) के पायलटों के लिए एक स्टैंडर्ड अधिकतम आयु सीमा तय की गई है.

अधिकतम आयु सीमा-65 साल

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (International Civil Aviation Organization - ICAO), जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशल एजेंसी है और ग्लोबल उड़ाने के स्टैंडर्ड को निर्धारित करती है, ने वाणिज्यिक उड़ानों (जैसे एयर इंडिया, इंडिगो, एमिरेट्स) के लिए पायलटों की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की है.

सिंगल पायलट ऑपरेशन (Single Pilot Operation): अगर किसी उड़ान में केवल एक ही पायलट कॉकपिट में है, तो अधिकतम आयु सीमा 60 साल है.

मल्टी पायलट ऑपरेशन (Multi-Pilot Operation): अगर कॉकपिट में दो या दो से अधिक पायलट हैं, तो पायलटों के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 साल तय की गई है.

अधिकांश प्रमुख इंटरनेशनल और घरेलू एयरलाइनों में दो पायलट होते हैं (कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर), इसलिए इंटरनेशनल मानकों के अनुसार, पायलटों की रिटायरमेंट की अधिकतम आयु 65 साल होती है.

भारत में रिटायरमेंट नियम

भारत में, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation - DGCA) ICAO के दिशानिर्देशों का पालन करता है.

कमर्शियल एयरलाइन पायलट (Commercial Pilot) के लिए 65 साल होती और जब तक मेडिकल फिटनेस बनी रहे. सरकारी या सैन्य पायलट अक्सर 60 साल या उससे कम (सेवा नियमों पर निर्भर)

भारतीय एयरलाइंस के पायलट आमतौर पर 65 साल की आयु तक विमान उड़ा सकते हैं, बशर्ते वे हर छह महीने में होने वाले मेडिकल टेस्ट (Medical Examination) में लगातार फिट घोषित किए जाते रहें.

कई एयरलाइंस ICAO और DGCA की अधिकतम सीमा तक इंतजार नहीं करती हैं और अपनी कंपनी की नीति के अनुसार पायलटों को 60 साल की आयु में ही रिटायर कर देती हैं.

फ्लाइट इंजीनियर, चेक पायलट, प्रशिक्षक (Instructors) भले ही पायलट 65 वर्ष की आयु में विमान उड़ाना बंद कर दें, वे अक्सर प्रशिक्षकों (Instructors) या सिमुलेटर (Simulators) में चेक पायलट के रूप में 65 वर्ष की आयु के बाद भी काम करना जारी रखते हैं.

सैन्य पायलट

भारतीय वायु सेना (IAF) में, पायलटों की रिटायरमेंट की उम्र उनके रैंक और एक्सपर्टिज के आधार पर अलग-अलग होती है, जो आमतौर पर 50 से 54 साल के बीच होती है.

