न्यू ईयर पर आधी रात में एक दूसरे को क्यों किस करते हैं लोग, जानें कहां है ये ट्रेडिशन

नए साल का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है. दुनियाभर में लोग 31 दिसंबर की रात को अलग-अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं. खासकर अमेरिका, जर्मनी और अब भारत में शानदार तरह से न्यू ईयर का स्वागत किया जाता है. कुछ जगहों पर आधी रात किस करने की भी रिवाज है.

अमेरिका में न्यू ईयर की पार्टी में किसिंग का ट्रेंड है.

New Year Midnight Kiss Tradition: नया साल (Happy New Year 2026) आने वाला है और इसकी धूम दुनियाभर में दिख रही है. सिर्फ कुछ घंटे बाद 2026 की शुरुआत हो जाएगी. 31 दिसंबर की रात को लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, दोस्तों और परिवार के साथ पार्टी करते हैं और यादगार पल बनाने की कोशिश करते हैं. शिमला, मनाली और मसूरी जैसी जगहों पर तो लोग पहले ही पहुंच चुके हैं, ताकि ठंडी हवाओं के बीच नए साल का जश्न मान सकें. दुनिया के अलग-अलग देशों में नए साल का सेलिब्रेशन अलग-अलग तरीकों से होता है. कहीं लोग अंगूर खाते हैं, तो कहीं प्लेट तोड़ते हैं, और कुछ देशों में लोग आधी रात को एक-दूसरे को किस करके साल की शुरुआत करते हैं. आइए जानते हैं ये ट्रेडिशन कहां-कहां है.

नए साल पर किसिंग का मतलब क्या है

31 दिसंबर की आधी रात को किस करना सिर्फ रोमांटिक एक्ट नहीं, बल्कि इसे गुडलक और नए साल की शुभकामनाओं से जोड़ा जाता है. लोगों का मानना है कि जैसे ही नया साल शुरू होता है और आप अपने करीबियों या पार्टनर को किस करते हैं, पूरा साल खुशियों और प्यार से भरा रहेगा. कपल्स के लिए यह उनके रिश्ते में प्यार और करीबियों की अहमियत बढ़ाता है. कई सालों से यह ट्रेडिशन पूरी दुनिया में दिखाई देता है. कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन ज्यादातर इसे सिर्फ मस्ती और प्यार की परंपरा के रूप में देखते हैं.

न्यू ईयर पर दुनिया में कहां किसिंग ट्रेंड

अमेरिका में न्यू ईयर की पार्टी में किसिंग का ट्रेंड है. हर कोई रात 12 बजे किसी खास इंसान को किस करता है. जर्मनी में भी कपल्स और दोस्तों में ये परंपरा काफी पॉपुलर है. भारत में पिछले कुछ सालों से खासकर बड़े शहरों में यह फैशन की तरह फैल चुका है. मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और शिमला जैसी जगहों में भी यह ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. खासकर युवाओं में आधी रात का किसिंग पल न्यू ईयर सेलिब्रेशन का अहम हिस्सा बन चुका है.

न्यू ईयर सेलिब्रेशन के तरीके

  • दोस्तों और परिवार के साथ पार्टी करना.
  • रोशनी और डेकोरेशन से घर या पार्टी प्लेस सजाना.
  • म्यूजिक और डांस के साथ साल की शुरुआत को यादगार बनाना.
  • अगर आप अकेले हैं, तो दोस्तों के साथ मस्ती करना और नए साल के गोल्स बनाना.

