New Year 2026 Live Updates: देश और दुनिया में नववर्ष 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. नए साल को लेकर जश्‍न का माहौल है. दिल्‍ली की जगमगाती सड़कों से मुंबई के मरीन ड्राइव और गोवा के बीचों तक लोगों में जबरदस्‍त उत्‍साह देखने को मिल रहा है. नए साल के स्‍वागत के लिए होटलों और क्‍लबों में तैयारियां जोरों पर हैं और बड़े शहरों में सुरक्षा के भी पुख्‍ता इंतजार किए गए हैं. जहां दिल्‍ली के इंडिया गेट और कनॉट प्‍लेस में हजारों की संख्‍या में लोग नए साल का स्‍वागत करने जुटेंगे तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया और मरीन ड्राइव पर लोग उमड़ सकते हैं. वहीं गोवा के बीचों पर म्‍यूजिक फेस्टिवल और कई अन्‍य तरह के आयोजन होंगे. आइए जानते हैं कि देश भर में नए साल के स्‍वागत की क्‍या है तैयारी और लोग इसे कैसे सेलिब्रेट करेंगे.

