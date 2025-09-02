सिर्फ 4 ही नहीं, इस नंबर से भी डरते हैं जापानी लोग...

Japan Unlucky Number: जानकर हैरान रह जाएंगे कि जापान जैसा हाईटेक टेक्नोलॉजी और मॉडर्न देश एक नंबर से डरता है. यह डर इस कदर हावी है कि उसकी वजह से बिल्डिंग्स की पूरी की पूरी मंजिल ही गायब कर दी जाती है. वहां लोग इस नंबर को 'डेथ' और 'बुरी किस्मत' से जोड़कर देखते हैं. यही वजह है कि जब आप जापान में किसी अपार्टमेंट या हॉस्पिटल की लिफ्ट में जाएंगे, तो आपको उस नंबर का फ्लोर नहीं दिखाई देगा. यह जापानी कल्चर और मान्यताओं का हिस्सा है, जो काफी पुराने समय से चला आ रहा है. आइए जानते हैं यह अशुभ नंबर कौन सा है...

जापान का अशुभ नंबर कौन सा है

जापान में नंबर 4 (Four) को बेहद अशुभ माना जाता है. जापानी भाषा में '4' को 'शी' (Shi) कहा जाता है, जिसका उच्चारण 'मौत' (Death) शब्द से मिलता-जुलता है. यही कारण है कि जापानी समाज में इस अंक को अशुभ मानकर इससे बचने की परंपरा चलती आ रही है. कहीं भी इस नंबर का ज्यादा इस्तेमाल करने से लोग बचते हैं.

जापान में कई जगह हटा देते हैं 4 नंबर

जिस तरह अमेरिका जैसे कुछ देशों में 13 अंक को अशुभ मानकर किसी बिल्डिंग में उस नंबर का फ्लोर या कमरा नहीं रखा जाता है. ठीक उसी तरह जापान में भी 4 नंबर की कोई चीज नहीं मिलती है. जब भी आप वहां कि किसी अस्पताल, होटल और ऑफिस बिल्डिंग्स में जाएंगे तो पाएंगे कि वहां 4th फ्लोर स्किप कर दिया जाता है. यानी वहां लिफ्ट में 1, 2, 3 के बाद सीधा 5वां फ्लोर ही दिखता है.

सिर्फ 4 ही नहीं, इस नंबरों से भी डरते हैं जापानी

सिर्फ 4 ही नहीं जापानी लोग 9 नंबर से भी डरते हैं. जापानी भाषा में 9 को Ku कहा जाता है, जिसका मतलब 'कष्ट' या 'पीड़ा' होता है. इसलिए कई अस्पतालों और क्लिनिक्स में न तो 4th और न ही 9th फ्लोर रखा जाता है. हालांकि, मॉर्डन जेनरेशन इसे अंधविश्वास मानती है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर बिल्डिंग डेवलपर्स और आर्किटेक्ट्स नंबर 4 का इस्तेमाल करने से बचते हैं.

क्या सिर्फ जापान में है ये मान्यता

ऐसा सिर्फ जापान में नहीं है. दुनिया के अलग-अलग देशों में भी देखने को मिलता है. चीन और कोरिया में भी 4 नंबर को अशुभ माना जाता है. पश्चिमी देश खासकर अमेरिका और यूरोप में लोग 13 नंबर से डरते हैं, वहां के लोग इसे अशुभ मानते हैं. इस नंबर का कमरा या फ्लोर नहीं बनाया जाता है. लोग मानते हैं कि ऐसा करने से 'बुरी किस्मत' से बचाव होता है.