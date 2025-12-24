जापान में क्रिसमस की छुट्टियां मना रही हैं Rubina Dilaik, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, देखिए यहां

Rubina Dilaik photos : टीवी की दुनिया की मशहूर एक्ट्रेस और 'बिग बॉस' विनर रुबीना दिलैक इन दिनों अपनी लाइफ को पूरी तरह एन्जॉय कर रही हैं. रुबीना को घूमने-फिरने का बहुत शौक है और अक्सर वो अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर नई-नई जगहें एक्सप्लोर करती रहती हैं. इस बार रुबीना उगते सूरज की धरती यानी जपाना में क्रिसमस की छुट्टियां मना रही हैं. जिसकी खूबसूरत तस्वीरें रुबीना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर आते ही छा गई हैं.

इन तस्वीरों में रुबीना जापान की खूबसूरत सड़कों और वहां के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स पर पोज देती नजर आ रही हैं. उन्होंने कई कैंडिड फोटोज क्लिक करवाई हैं. बता दें जापान में इस वक्त काफी ठंड है, ऐसे में रुबीना का 'विंटर फैशन' भी फैंस को खूब पसंद आ रहा है. जैसे ही रुबीना ने ये तस्वीरें पोस्ट कीं, कमेंट सेक्शन में हार्ट इमोजी की बाढ़ आ गई.

आपको बता दें कि रुबीना की सादगी और उनका बेबाक अंदाज हमेशा ही लोगों का दिल जीत लेता है. फिलहाल, रुबीना जापान में सुशी का मजा ले रही हैं और वहां की संस्कृति को करीब से देख रही हैं.