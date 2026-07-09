जामुन (Jamun) भला किसे पसंद नही होंगे. इस मौसम में बाजार में भरपूर जामुन आ रहे हैं. इसका खट्टा-मीठा स्वाद और गहरा बैंगनी रंग इसे खास बनाता है. लेकिन जब बात इसके अंग्रेजी नाम की आती है, तो अधिकांश लोग जानते ही नहीं इसे अंग्रेजी में क्‍या कहते हैं. कई लोग इसका अंग्रेजी नाम भी Jamun ही समझते हैं, जबकि अंग्रेजी में इसके कई अलग-अलग नाम प्रचलित हैं.

जामुन को इंग्लिश में क्या कहते हैं?

जामुन का सबसे प्रचलित अंग्रेजी नाम Java Plum (जावा प्लम) है. इसके अलावा इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे-

Black Plum

Indian Blackberry

Malabar Plum

Jambolan

Java Berry

इन सभी नामों में से Java Plum और Indian Blackberry ऐसे अंग्रेजी नाम हैं, जिनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है.

जामुन का वैज्ञानिक नाम क्या है?

जामुन का वैज्ञानिक नाम Syzygium cumini है. यह पौधा Myrtaceae (मर्टेसी) परिवार का सदस्य है, जिसमें अमरूद, लौंग और यूकेलिप्टस जैसी कई प्रजातियां भी शामिल हैं.

भारत में जामुन के अलग-अलग नाम

भारत की विभिन्न भाषाओं में जामुन को अलग-अलग नामों से जाना जाता है-

हिंदी- जामुन

संस्कृत- जम्बू

मराठी- जांभूळ

गुजराती- जांबू

बंगाली- कालो जाम

तमिल- नावल पझम

तेलुगु- नेरेडु

कन्नड़- नेरले

मलयालम- ञावल

क्यों कहा जाता है Java Plum

Java Plum नाम इंडोनेशिया के जावा (Java) द्वीप से जुड़ा माना जाता है. हालांकि इसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप मानी जाती है, लेकिन यह दक्षिण-पूर्व एशिया के कई हिस्सों में भी बड़ी मात्रा में पाया जाता है. इसी वजह से अंग्रेजी में इसका नाम Java Plum प्रचलित हो गया.

जामुन से जुड़े ये रोचक तथ्य जानते हैं आप?

- भारत में जामुन को आयुर्वेद में महत्वपूर्ण औषधीय फल माना गया है.

- इसके पेड़ की लकड़ी मजबूत होने के कारण फर्नीचर और कृषि उपकरण बनाने में भी उपयोग होती है.

- जामुन का पेड़ 20 से 30 मीटर तक ऊंचा हो सकता है.

- इसके फल के अलावा बीज, पत्तियां और छाल का भी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में उपयोग किया जाता रहा है.

- जामुन का गहरा बैंगनी रंग Anthocyanins नामक प्राकृतिक रंगद्रव्य के कारण होता है.

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