भारतीय सेना में अफसर बनने का बड़ा मौका, इन महिलाओं के लिए निकली डायरेक्ट भर्ती

भारतीय सेना ने 67वीं एसएससी टेक महिला एंट्री के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. ये अवसर अविवाहित महिला इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है., जो लीडरशिप और अनुशासन के साथ राष्ट्र सेवा करना चाहती हैं.

भारतीय सेना ने महिलाओं के निकाली भर्ती

भारतीय सेना की ओर से महिलाओं के लिए एक बड़ा मौका सामने आया है. आधिकारिक इंडियन आर्मी रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट ने 67वीं एसएससी (टेक) वुमन एंट्री के आवेदन शुरू कर दिए हैं. ये अवसर उन अनमैरिड महिला इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है, जो अपनी तकनीकी योग्यता को राष्ट्र सेवा में बदलना चाहती हैं. पोस्ट में लीडरशिप, अनुशासन और रिस्पेक्ट जैसी बातों पर जोर दिया गया है. आवेदन करने वाली उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया, ट्रेनिंग और शॉर्ट सर्विस कमीशन से जुड़ी क्लियर जानकारी दी गई है. ताकि वो इस सुनहरे अवसर का सही लाभ उठा सकें.

आवेदन प्रक्रिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

इस प्रवेश योजना के तहत कुल 30 वेकेंट पॉजिशन जारी की गई हैं. जो तय इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के अनुसार डिवाइड होंगी.

आवेदन 6 जनवरी 2026 से 4 फरवरी 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर किए जा सकते हैं.

एलिजिबिलिटी: केवल अविवाहित महिलाएं

आयु सीमा: 20 से 27 वर्ष (1 अक्टूबर 2026 के अनुसार)

शैक्षणिक योग्यता: इंजीनियरिंग डिग्री (फाइनल ईयर छात्राएं भी पात्र)

उम्मीदवारों का सिलेक्शन अंक आधारित शॉर्टलिस्टिंग, फिर एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल परीक्षा और मेरिट सूची के आधार पर होगा. कट ऑफ मार्क्स मार्च के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है. जबकि एसएसबी इंटरव्यू मार्च से जून 2026 के बीच आयोजित किए जा सकते हैं.

ट्रेनिंग, स्टाइपेंड और कमीशन से जुड़े फायदे

चयनित उम्मीदवारों को ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी, गया (बिहार) में 49 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाएगी. जो अक्टूबर 2026 से सितंबर 2027 तक चलेगी. ट्रेनिंग के दौरान 56,100 रु. प्रतिमाह स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. प्रशिक्षण पूरा होने पर उम्मीदवारों को लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिलेगी और उनका वार्षिक सीटीसी लगभग 17 से 18 लाख रु. तक रहेगा. इसके साथ मुफ्त मेडिकल सुविधा और साल में एक बार घर की यात्रा की सुविधा भी शामिल है.

ये भर्ती शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत है. जिसमें न्यूनतम सेवा अवधि 10 साल और अधिकतम 14 साल तक हो सकती है. 5, 10 और 14 वर्ष पर रिलीज होने के ऑप्शन उपलब्ध रहते हैं. जबकि 10 वर्ष बाद परमानेंट कमीशन का विकल्प भी दिया जाता है. सेना ने स्पष्ट किया है कि आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित नोटिफिकेशन ही मान्य है और उम्मीदवार किसी भी फर्जी दावे से सावधान रहें.

