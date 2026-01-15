विज्ञापन
भारत के 100 रुपये ईरान में जाकर कितने हो जाएंगे? जानकर हैरान रह जाएंगे आप

ईरान में महंगाई और प्रदर्शन के चलते रियाल बेहद कमजोर हो चुका है. हालात ये हैं कि 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत करीब 14,55,000 से 14,57,000 रियाल तक पहुंच चुकी है. ऐसे में सवाल उठता है कि भारत का 100 रुपया ईरान में कितना हो जाता है.

अगर भारत के 100 रुपए ईरान लेकर जाएं, तो वहां उसकी कीमत कितनी होगी. आइए आसान भाषा में समझते हैं.

Indian Rupee vs Iranian Rial: ईरान इन दिनों पूरी दुनिया की नजरों में है. वजह वहां महंगाई के खिलाफ चल रहा जबरदस्त प्रदर्शन, जो लगातार उग्र होता जा रहा है. इस हालात का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत जैसे कई देशों पर भी पड़ सकता है. भारत और ईरान के रिश्ते पुराने और मजबूत रहे हैं. कई भारतीय कंपनियों का ईरान में निवेश है और भारत मिडिल ईस्ट से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल भी मंगाता है. ऐसे में जब ईरान की अर्थव्यवस्था डगमगाती है, तो एक सवाल जरूर उठता है कि भारत की करेंसी की वैल्यू ईरान में कितनी है. अगर भारत के 100 रुपए ईरान लेकर जाएं, तो वहां उसकी कीमत कितनी होगी. आइए आसान भाषा में समझते हैं.

ईरान की इकोनॉमी और करेंसी

ईरान में लंबे समय से आर्थिक दबाव बना हुआ है. हाल के महीनों में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों के सब्र का बांध टूट पड़ा और वे सड़कों पर उतर जाएं. इस प्रदर्शन में Gen-Z का खास रोल देखने को मिल रहा है. इससे पहले भी दुनियाभर के कई प्रतिबंध और युद्ध ने ईरान की इकोनॉमी और करेंसी को सीधे तौर पर प्रभावित किया.

ईरान की करेंसी रियाल क्यों कमजोर हो रही है

ईरान की मुद्रा रियाल (Iranian Rial) इन दिनों इतिहास के सबसे कमजोर स्तर पर है. ओपन मार्केट में 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत करीब 14,55,000 से 14,57,000 रियाल तक पहुंच चुकी है. इतनी कमजोर करेंसी का मतलब आयात महंगा, रोजमर्रा का सामान महंगा, आम लोगों की खरीदने की ताकत कमजोर है. यही वजह है कि ईरान में महंगाई 50 से 70 फीसदी तक पहुंच गई है.

भारत का 100 रुपया ईरान में कितना होगा

मौजूदा हालात के बीच जो रेट चल रहा है, उसके मुताबिक, 1 भारतीय रुपया बराबर 11,797.83 ईरानी रियाल है. इस कैलकुलेशन से 100 भारतीय रुपए 11,79,782.51 ईरानी रियाल के बराबर हो जाते हैं. यानी भारत के सिर्फ 100 रुपये, ईरान में जाकर 11.80 लाख रियाल बन जाते हैं. वहीं, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की बात करें, तो यह 90 के पार बना हुआ है.

