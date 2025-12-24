विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में हुआ सुधार, हटाई गई GRAP-4 से जुड़ी पाबंदियां

सीपीसीबी के ‘समीर’ ऐप के अनुसार, दिल्ली के 40 वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र में से 36 में एक्यूआई ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया. नेहरू नगर में सबसे ज्यादा 392 एक्यूआई दर्ज किया गया.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में हुआ सुधार, हटाई गई GRAP-4 से जुड़ी पाबंदियां
  • दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार के कारण वायु प्रदूषण नियंत्रण GRAP-4 से जुड़ी पाबंदियां हटा ली गईं हैं
  • बुधवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में था, लेकिन बाद में तेज हवाओं से सुधार हुआ है
  • मौसम के अनुसार धीमी हवाओं के कारण आने वाले दिनों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक में फिर वृद्धि हो सकती है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद GRAP-4 से जुड़ी पाबंदियां हटा ली गई हैं. बढ़े वायु प्रदूषण से बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर लागू की गई वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी GRAP-4 की शर्तों को एक सप्ताह बाद हटा लिया गया है. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) की उप-समिति ने आज एक बैठक में कहा कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है.

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आज एक बयान में कहा, "तेज हवाओं और अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण कल रात से दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में उल्लेखनीय सुधार हुआ है."

Latest and Breaking News on NDTV
इसमें कहा गया है कि बुधवार को AQI 271 (खराब' श्रेणी) दर्ज किया गया था. हालांकि, इसमें एक नई चिंता भी जताई गई है - "IMD/IITM द्वारा जारी वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में धीमी हवाओं के कारण दिल्ली के AQI में वृद्धि हो सकती है."

वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 450 से ऊपर पहुंचने के बाद सीएक्यूएम ने जीआरएपी-4 लागू किया था, जिसका अर्थ है वायु गुणवत्ता "गंभीर-से-अधिक". सीएक्यूएम ने कहा कि जीआरएपी 1 से लेकर 3 के तहत सभी उपाय प्रभावी रहेंगे.

Latest and Breaking News on NDTV

जीआरएपी-4 के कारण सड़कों से हटाए गए पुराने वाहन अब दिल्ली में वापस आ सकते हैं. दिल्ली सरकार ने कक्षा 10 को छोड़कर कक्षा 11 तक के स्कूलों के लिए हाइब्रिड मोड (शारीरिक और ऑनलाइन दोनों) में कक्षाएं चलाना अनिवार्य कर दिया था.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने कहा कि बुधवार सुबह दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार हुआ और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) ‘गंभीर' से ‘बहुत खराब' श्रेणी में आ गया है. सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, सुबह एक्यूआई 336 दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार को यह 415 दर्ज किया गया था.
Latest and Breaking News on NDTV

सीपीसीबी के ‘समीर' ऐप के अनुसार, दिल्ली के 40 वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र में से 36 में एक्यूआई ‘बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया. नेहरू नगर में सबसे ज्यादा 392 एक्यूआई दर्ज किया गया.

सीपीसीबी के मानकों के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है.
Latest and Breaking News on NDTV

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Air Quality, Delhi Pollution, Delhi Air Pollution, Grap-4 Restrictions, Delhi Air Quality In December
Get App for Better Experience
Install Now