भारत की 5 सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, जहां पढ़ने के लिए सात समंदर पार से आते थे विद्यार्थी

India 5 oldest universities: भारत में प्राचीन काल से ही कई ऐसी यूनिवर्सिटी हुआ करती थीं, जहां दुनिया का सम्पूर्ण ज्ञान समाहित था. इन यूनिवर्सिटीज में दुनिया के कई हिस्सों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे. भारत सदियों से ही शिक्षा और ज्ञान का केंद्र रहा है. जब दुनिया के अधिकांश देशों में शिक्षा की कोई कल्पना नहीं की गई थी. तब भारत के गौरवशाली इतिहास में ऐसी-ऐसी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थीं, जहां युद्ध कला से लेकर खगोल विज्ञान और गणित दर्शन जैसी शिक्षा दी जाती थी.

जिसे पढ़ने के लिए विदेशों से विद्यार्थी आते थे, इतना ही नहीं भारत को आज भी शिक्षा का गढ़ माना जाता है. भारतीय इतिहास के पन्नों में आज भी इन प्राचीन यूनिवर्सिटीज के शिक्षा, प्रणाली दर्ज है. आज हम आपको भारत की 5 ऐसी प्राचीन यूनिवर्सिटीज के बारे बताने जा रहें हैं. जहां के पुस्तकालयों में कभी पूरी दुनिया का ज्ञान समाहित हुआ करता था.

1. तक्षशिला यूनिवर्सिटी (Takshashila University)

तक्षशिला भारत की सभी यूनिवर्सिटीज में अलग मानी जाती है, वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद है. जो प्राचीन काल में भारत के हिस्से में हुआ करता था. यह यूनिवर्सिटी दुनिया के सबसे पुराने शिक्षा केंद्रों में प्रमुख मानी जाती थी. इसका विकास 600 ई. पूर्व से 500 ई. पूर्व के बीच किया गया था. तक्षशिला यूनिवर्सिटी में धर्म से लेकर युद्ध और चिकित्सा, गणीत, सैन्य विज्ञान जैसे कई अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी.

तक्षशिला यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से लगभग 35 किलोमीटर दूर पर स्थित है.

5वीं ईस्वी में चीन से बौद्ध भिक्षु फाहियान यहां आए थे.

आज भी यहां पर तोड़ी हुई मूर्तियों और बौद्ध प्रतिमाओं के अवशेष मिलते हैं.

2. नालंदा यूनिवर्सिटी (Nalanda University)

नालंदा भारत की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में से एक है, जो बिहार के नालंदा में स्थित है. यह प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र मानी जाती थी. यह गुप्त वंश के राजाओं के संरक्षण में थी. नालंदा यूनिवर्सिटी में 2,000 से अधिक शिक्षक और 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ाई करते थे जिसमें से कई विद्यार्थी विदेशों से आए थे.

13 वीं सदी में तुर्क के बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट किया था.

इस यूनिवर्सिटी में 300 कमरे और 7 बड़े हाल बनाए गए थे.

यहां पर भारत के अलावा चीन, जापान, ईरान और कोरिया जैसे कई देशों के विद्यार्थी पढ़ाई करते थे.

इसके अंदर 9 मंजिला में पुस्तकालय बनाया गया था, जिसमें 3 लाख से ज्यादा किताबें रखी गई थी.

नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनः 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके नए परिसर का उद्घाटन किया.

3. ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी (Odantapuri University)

ओदांतपुरी यूनिवर्सिटी भारत के बिहार राज्य में स्थित है. इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पालवंश के राजा धर्मपाल ने करवाई थी. जो प्राचीन बौद्ध शिक्षण संस्थानों में से एक थी. यह नालंदा के बाद भारत की दूसरी सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी मानी जाती है.

ओदंतपुरी को भारत के दूसरे सबसे प्राचीन महाविहारों में से एक माना जाता है.

मुहम्मद बिन बख़्तियार खिलजी सबसे पहले इसी को अपना निशाना बनाया.

इस यूनिवर्सिटी में देश और विदेश के लगभग एक हज़ार से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए आते थे.

ये भी पढ़ें- 10 साल की बच्ची से बलात्कार कर की हत्या: मुख्य आरोपी गिरफ्तार, गुस्साए लोगों ने किया चक्काजाम

4. वल्लभी यूनिवर्सिटी (Valabhi University)

वल्लभी यूनिवर्सिटी भारत के पश्चिमी क्षेत्र गुजरात के भावनगर में स्थित है. यह यूनिवर्सिटी भी भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक थी. इसकी स्थापना गुप्त साम्राज्य द्वारा कराई गई थी. लेकिन वल्लभी यूनिवर्सिटी पर मैत्रक राजवंशों का शासन चलता था. इस यूनिवर्सिटी में बौद्ध विचारों के साथ-साथ चिकित्सा और कानून जैसे विषयों के बारे में पढ़ाया जाता था.

यहां विदेशों से कई विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए आते थे.

8वीं शताब्दी में अरब आक्रमणों के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था.

चीनी यात्री ह्वेन त्सांग और इत्सिंग ने भी इसका दौरा किया था.

5. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी (Vikramshila University)

यह भारत में बिहार राज्य के भागलपुर में स्थित है. 9वीं शताब्दी के शुरुआत में इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल के ने करवाई थी. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में मुख्य रुप से बौद्ध और तंत्र-मंत्र जैसी शिक्षा दी जाती थी.जो आज भी अपनी विरासत के लिए जानी जाती है.

यहां 100 शिक्षक और लगभग 1000 विद्यार्थी हुआ करते थे.

वर्तमान में भागलपुर जिले में प्राचीन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की पुनर्स्थापना की जा रही है.

यह यूनिवर्सिटी शिक्षा , दर्शन और संस्कृति के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी.

ये भी पढ़ें- 13 स्टेशन, 16 किलोमीटर, 10 अंडरग्राउंड... दिल्लीवालों के लिए मेट्रो की 'फेज-5A' वाली गुड न्यूज