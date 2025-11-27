विज्ञापन
आग लगने की पांच सबसे बड़ी घटनाएं, जब एक ही बिल्डिंग में हो गई सैकड़ों लोगों की मौत

Hong Kong Fire: हांगकांग की एक बिल्डिंग में आग लगने से 44 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. इतिहास में कई ऐसे भयावह हादसे हुए हैं.

Hong Kong Fire: हांगकांग में लगी भीषण आग

Hong Kong Fire: हांगकांग की एक हाई राइज बिल्डिंग में अचानक आग लग गई, देखते ही देखते इस आग ने आसपास की इमारतों को भी अपनी चपेट में ले लिया. आग इतनी भीषण थी कि इस हादसे में अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 200 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. यानी मौतों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है. आग लगने की इस घटना ने उन तमाम हादसों की यादें ताजा कर दीं, जिनमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी. आइए जानते हैं कि इतिहास के आग लगने के सबसे बड़े हादसे कौन से हैं, जिनमें एक ही जगह पर सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई थी. 

सेंटियागो चर्च की आग 

इतिहास में किसी एक बिल्डिंग में आग लगने की सबसे बड़ी घटना सेंटियागो चर्च की आग को ही माना जाता है. इस हादसे में 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. ये आग 1863 में चिली के सेंटियागो शहर के जेसुइट चर्च में लगी थी. एक त्योहार के मौके पर हजारों लोग जमा हुए थे, तभी एक गैस लैंप की वजह से आग लग गई. आग ने लकड़ी से बने इस चर्च को पूरी तरह चपेट में लिया और लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला. 

कमली थिएटर जापान 

2 अगस्त 1893 को, जापान के एक थिएटर में ईंधन से जलने वाले लैंप से आग लग गई. देखते ही देखते पूरा थिएटर इसकी चपेट में आ गया और लोगों को जान बचाने का मौका नहीं मिला. इस दौरान तीन हजार से ज्यादा लोग यहां मौजूद थे. इस हादसे में करीब 1995 लोग मारे गए थे. 

चीन का कैंटन थिएटर अग्निकांड 

1845 में मई महीने की पहली तारीख को चीन के गुआंगजौ में स्थित कैंटन थिएटर में एक प्रदर्शन के दौरान आग लग गई, इस हादसे में करीब 1670 लोगों की मौत हुई थी. इस हादसे ने पूरे चीन को हिलाकर रख दिया था. 

शंघाई थिएटर में आग

चीन के ही शंघाई में जून 1871 में सबसे बड़े थिएटर में आग लगने से 900 लोगों की मौत हो गई थी. इस हादसे ने कई साल पहले हुए कैंटन थिएटर अग्निकांड की यादें ताजा कर दीं थीं. 

सेंट पीटर्सबर्ग का लेहमन थिएटर

रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में साल 1836 में एक भयानक अग्निकांड हुआ था. परफॉर्मेंस के दौरान अचानक थिएटर में आग लग गई और इसने पूरे थिएटर को चपेट में ले लिया. इस वक्त यहां पर सर्कस दिखाया जा रहा था. इस हादसे में करीब 800 लोगों की मौत हुई थी. 

