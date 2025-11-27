इमरान खान को लेकर फैली अफवाहें, जानें पाकिस्तान की जेलों में कितने लोगों की होती है मौत?

Imran Khan Death Rumors: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की अफवाहों से पूरा पाकिस्तान हिल गया. 26 नवंबर की सुबह से ही ऐसी कई अफवाहें फैलने लगीं कि इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है या फिर उनकी मौत हो चुकी है. हालांकि बाद में ये साफ हो गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और इमरान खान जिंदा हैं. पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पिछले लंबे वक्त से जेल में हैं. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की जेलों में कैदी कितने सेफ होते हैं और हर साल यहां जेल में कितने लोगों की मौत हो जाती है.

कैसे फैली अफवाह?

इमरान खान फिलहाल लाहौर की आदियाना जेल में बंद हैं. उनके परिवार की तरफ से पिछले कई दिनों से ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे कि वो ठीक नहीं हैं. इमरान की बहनों को उनसे काफी वक्त से नहीं मिलने दिया जा रहा था, जिसके बाद अचानक इमरान खान की मौत की अटकलें लगाई जाने लगीं, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर फर्जी तस्वीरें भी शेयर कर दीं, ऐसा होते ही हर तरफ इमरान खान की मौत और हत्या को लेकर चर्चा होने लगी.

पाकिस्तान की जेलों में कितनी मौत?

पाकिस्तान की जेलों में होने वाली मौतों के आंकड़े सामने नहीं आते हैं. कुछ यूट्यूब चैनल्स पर बताया गया है कि यहां हर साल कई लोगों की जेल में मौत हो जाती है. इनमें भारतीय मछुआरे भी शामिल रहे. पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की जेलों में बंद करीब सात मछुआरों की जेल में ही मौत हो गई. इनमें से कुछ लोगों की हार्ट अटैक से तो कुछ लोगों की सही इलाज नहीं मिलने के चलते मौत हुई.

हजारों कैदियों को मौत की सजा

भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होने के बाद इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद से ही इमरान खान जेल में बंद हैं. हालांकि पाकिस्तान की जेलों में ऐसे कैदियों की संख्या हजारों में है, जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है. 'जेल डेटा रिपोर्ट 2024' के अनुसार, 2024 में पाकिस्तान में मृत्युदंड की कतार में कैदियों की संख्या 6,161 थी. खास बात ये है कि मौत की सजा सुनाए जाने के कई सालों तक भी कैदियों को फांसी नहीं दी जाती है. ऐसे भी कई कैदी हैं, जो पिछले 10-15 साल से अपनी फांसी का इंतजार कर रहे हैं. पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां सबसे ज्यादा मौत की सजा दी जाती है.