सुबह उठते ही बाल हो जाते हैं सफेद, जानें किस वजह से होता है ये जादू

Canities Subita कोई जादुई घटना नहीं, बल्कि एक दुर्लभ मेडिकल कंडीशन है. अचानक बालों की सफेदी अक्सर तनाव और बालों के झड़ने का नतीजा होती है. इसलिए घबराने के बजाय डॉक्टरी सलाह लेना सबसे समझदारी भरा कदम है.

तनाव या स्ट्रोक के कारण काले बाल तेजी से झड़ने लगते हैं.

कई बार लोग बताते हैं कि वो सुबह उठकर आईने में देखते हैं तो अचानक उनके कई बाल सफेद नजर आने लगते हैं. कुछ लोग इसे तनाव, डर, सदमे या किसी रहस्यमय वजह से जोड़ देते हैं. मेडिकल साइंस में इस दुर्लभ स्थिति को Canities Subita कहा जाता है. इतिहास और मेडिकल रिपोर्ट्स में ऐसे कुछ मामले दर्ज हैं, जहां कम समय में बालों की सफेदी बढ़ती दिखाई दी. हालांकि ये आम घटना नहीं है, लेकिन जब ऐसा होता है तो सवाल उठता है कि क्या बाल सचमुच रातों-रात सफेद हो जाते हैं या इसके पीछे कोई दूसरी वैज्ञानिक वजह छिपी होती है.

क्या है Canities Subita?

डर्मेटोलॉजी में Canities Subita उस स्थिति को कहा जाता है, जब अचानक बालों के सफेद होने का एहसास होने लगे. दरअसल बाल तुरंत सफेद नहीं होते, बल्कि पहले से मौजूद सफेद बाल ज्यादा दिखाई देने लगते हैं और काले बालों की डेनसिटी कम हो जाती है. कई मामलों में शरीर Telogen Effluvium नाम की कंडिशन से भी गुजरता है. जिसमें तनाव या स्ट्रोक के कारण काले बाल तेजी से झड़ने लगते हैं. ऐसे में सिर पर मौजूद सफेद या हल्के रंग के बाल प्रोमिनेन्ट तरीके से दिखते हैं और ये लगता है कि बाल एकदम से सफेद हो गए.

तनाव, बीमारी और हार्मोनल बदलाव का संबंध

कुछ मेडिकल अध्ययनों के अनुसार ज्यादा मेंटल टेंशन, इमोशनली कोई सदमा लगना, गंभीर बीमारी, हार्मोनल परिवर्तन या सर्जरी जैसी कंडिशन बालों के पिगमेंट पर असर डाल सकती हैं. मेलानोसाइट्स नाम के सेल्स वीक पड़ने लगते हैं. यही सेल बालों में काले रंग के जिम्मेदार होते हैं. कुछ रेयर मामलों में ये प्रक्रिया तेज हो जाती है और ये बदलाव अचानक महसूस होने लगता है. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये स्थिति बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है और इसे सामान्य घटना नहीं माना जाना चाहिए.

क्या ये स्थिति वापस सामान्य हो सकती है?

ज्यादातर मामलों में सफेद बाल स्थायी हो जाते हैं. लेकिन यदि सफेदी स्ट्रेस, न्यूट्रीशन की कमी या बीमारी से जुड़ी हो तो कुछ हद तक सुधार देखा जा सकता है. डॉक्टर तनाव कम करने, पर्याप्त नींद, संतुलित डाइट और विटामिन तथा प्रोटीन से भरपूर भोजन लेने की सलाह देते हैं. यदि अचानक बाल सफेद दिखाई देने लगें, तो खुद से कनक्लूजन निकालने के बजाय डर्मेटोलॉजिस्ट से जांच करवाना बेहतर माना जाता है, ताकि सही कारण का पता लगाया जा सके.

