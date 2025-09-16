विज्ञापन
विशेष लिंक

इन 5 जीव के बिना थम जाएगी जिंदगी की रफ्तार, जानिए क्यों....!

इन पांच जीव-जंतु ने प्रकृति को इतना सुंदर और समृद्ध बनाया हुआ है कि इनके महत्व को कम नहीं आंका जाना चाहिए.

Read Time: 3 mins
Share
इन 5 जीव के बिना थम जाएगी जिंदगी की रफ्तार, जानिए क्यों....!
बात करेंगे हम उन जीव-जंतुओं की, जो असल में प्राकृतिक पर्यावरण के सच्चे और रियल इंजीनियर हैं.

धरती पर मौजूद हर जीव-जंतु और कीट-पतंगे का अपना महत्व है. ये सब प्रकृति और जलवायु के आधार पर ही पैदा होते हैं और उसी के आधार पर दम भी तोड़ देते हैं. आसमान, धरती और पानी में कई ऐसे जीव हैं, जिनकी लाइफ सेकंड भर की है, लेकिन इनका होना वैश्विक पर्यावरण के लिए कितना जरूरी है, आइए समझते हैं. इस दुनिया में हर सजीव-निर्जीव अपने आप में अहम है और इससे प्रकृति और पर्यावरण को भी खूब फायदा मिलता है. बात करेंगे हम उन जीव-जंतुओं की, जो असल में प्राकृतिक पर्यावरण के सच्चे और रियल इंजीनियर हैं. कैसे, चलिए जानते हैं.

एशियाई हाथी
Latest and Breaking News on NDTV

इकोसिस्टम का इंजीनियर एशियाई हाथियों को कहा जाता है, क्योंकि खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमने के दौरान वे हजारों पेड़ों, औषधियों, झाड़ियों, कीड़ों और उनसे जुड़े जीवन चक्र को बढ़ाने में मददगार हैं.

भारतीय बया पक्षी
Latest and Breaking News on NDTV

इन पक्षियों में नर पक्षी घास के तिनके-तिनके और पत्तियों को जुटाकर एक खूबसूरत लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं. इसमें आने-जाने के लिए हवा और खिड़की-दरवाजे भी होते हैं. साथ ही शिकारी से बचने का भी सिस्टम होता है.

भारतीय दीमक
Latest and Breaking News on NDTV

दीमक को लेकर कहा जाता है कि यह लकड़ियों का दुश्मन हैं. ये उन्हें खाकर खोखला बना देते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दीमक लकड़ी, मिट्टी, लार और मल को मिलाकर प्राकृतिक सीमेंट भी बनाते हैं. यह टीले नेचुरल एयर कंडीशनर रूम की तरह होते हैं. इमें आपको सुरंग, कमरे, वेंट्स और भी कई चीजें दिखेंगी. ये गर्मी में भी बहुत ठंडे रहते हैं.

भारतीय मधुमक्खी
Latest and Breaking News on NDTV

प्रकृति में मधुमक्खी भी कमाल की इंजीनियर हैं. वो षट्भुज आकार के छत्ते बनाती हैं, जिनमें गहरा विज्ञान छिपा है. इन छत्तों को तय तापमान में रखा जाता है. इसके आकार के चलते में इसमें ज्यादा से ज्यादा शहद रखा जाता है. आपको बता दें, पशु-पक्षियों के आकार और रंग रूप को देखकर ही इंसान के रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजों को बनाया जाता रहा है.

भारतीय चींटियां
Latest and Breaking News on NDTV

इंजीनियरिंग और हौसलों के मामलों में चीटियों से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं है. ये पूरी कॉलोनी और फौज बनाने के लिए मशहूर हैं. इनके किलों में खाने की स्टोरेज, सुरंगे, अंडों के लिए कमरे और हवा के लिए वेंटिलेशन भी होते हैं. चींटियों का टीम वर्क सबसे अलग है और इनकी इंजीनियरिंग का कोई जवाब नहीं है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
GK, Pashu Pakshi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com