Engineer's Day: दुनिया के इंजीनियरिंग अजूबे, इस धरती का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत में, यहां से गुजरना किसी सपने जैसा

World Highest Railway Pool: ऐसा कहा जाता है कि इंजीनियर क्रिएटर होते हैं, वे कुछ भी बना सकते हैं. दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिस देखकर आप हैरान रह जाएंगे. इंजीनियरों ने ऐसी कई चीजे बनाई हैं जिसे अजूबा कहे तो गलत नहीं होगा. आज इंजीनियरिंग डे पर जानेंगे इंजीनियरों की बनाई गई उन चीजों के बारे में जिसे देखकर आपको विश्वास नहीं होगा. लेकिन इंजीनियर है तो पॉसिबल है. दुनिया के इंजीनियरिंग (Engineering Day) अजूबे में शामिल है जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में, चिनाब नदी की तेज धाराओं के ऊपर, चिनाब पुल. ये पुल इंजीनियरिंग की सीमाओं को पार करता नजर आता है. क्योंकि ये धरती पर बना सबसे उंचा पुल और खुशी इस बात की है कि ये भारत में है.

दुनिया का सबसे उंचा पुल और नई टेक्निक का सेंसर

चिनाब ब्रिज (Chenab Bridge), दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, जो एफिल टॉवर (Eiffel Tower) से भी ऊंचा है. यह पुल उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक परियोजना (USBRL) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इस प्रोजेक्ट को इंडियन रेलवे का अबतक का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट माना गया है. ब्रिज के डिजाइन की बात करें तो स्टील आर्च ब्रिज है, जिसकी लंबाई 1,315 मीटर है और यह नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर है.

इसे बनाने के लिए लगभग 28,660 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है. ये-20 डिग्री सेल्सियस तक के ठंडे तापमान और तेज हवाओं का भी सामना कर सकता है. यहां तक की इसे 8 रिक्टर स्केल तक के भूकंप का सामना करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है.

दुनिया भर के इंजीनियरों ने दिखाई अपनी काबिलियत

इस पुल बम विस्फोट जैसे खतरे से बचाने के लिए भी स्पेशल तरीके से बनाया गया है. इसमें सेंसर लगा है जो मौसम और अन्य खतरों की जानकारी पहले ही दे देगा. वैश्विक इंजीनियरिंग और डिज़ाइन सेवा कंपनी, डब्ल्यूएसपी द्वारा डिज़ाइन किया गया यह पुल इंजीनियरिंग, कुशलता और डिजिटल तकनीक का भी एक अद्भुत नमूना है.

