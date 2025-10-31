यमुना के पानी से भी कई गुना गंदी हैं दुनिया की ये नदियां, हाथ डालने से भी घबराते हैं लोग

World's Dirtiest Rivers: नदियां हमेशा से इंसान की जिंदगी का हिस्सा रही हैं. पीने का पानी, खेती, मछली, पूजा-पाठ सब कुछ इन पर निर्भर रहा है. लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कई नदियों का पानी देख कर लोग पास तक नहीं जाना चाहते हैं. वजह फैक्ट्रियों का कचरा, सीवेज, प्लास्टिक और हम सबकी लापरवाही जिससे नदियां गंदी हो रही हैं. भारत की गंगा और यमुना को साफ करने पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पानी अभी भी गंदा हुआ है. यमुना का पानी तो अभी भी काफी गंदा है. यह समस्या सिर्फ भारत ही नहीं अमेरिका, चीन, अर्जेंटीना, बांग्लादेश और जॉर्डन में भी है. आइए जानते हैं, दुनिया की उन नदियों के बारे में जो इतनी गंदी हो चुकी हैं कि लोग हाथ डालने से भी कतराते हैं.

1. कुयाहोगा नदी (Cuyahoga River)

अमेरिका की कुयाहोगा नदी में 1950 के दशक में इतना ज्यादा केमिकल और ऑयल वेस्ट गिराया गया था कि पानी में ही आग लग गई. यह घटना पूरी दुनिया के लिए चेतावनी साबित हुई. इसके बाद अमेरिका में कई सख्त पर्यावरण कानून बने और सफाई अभियान चला. अब स्थिति पहले से काफी सुधरी है, लेकिन आज भी यह गंदी बनी हुई है.

2. मातांजा नदी (Matanza River)

अर्जेंटीना की राजधानी के पास बहने वाली मातांजा नदी, जिसे रियाचुएलो भी कहा जाता है, बहुत ज्यादा गंदगी से भरी हुई है. करीब 35 लाख लोग इस नदी के किनारे रहते हैं, लेकिन इसका पानी जहर बन चुका है. यहां फैक्ट्रियों का केमिकल वेस्ट, सीवेज और प्लास्टिक का कचरा हर दिन गिरता है. सरकार ने सफाई के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए, लेकिन हालात आज भी जस के तस हैं.

3. मिसीसिपी नदी (Mississippi River)

अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसीसिपी कभी लाइफलाइन हुआ करती थी, अब इसे डेड जोन कहा जाता है. यह नदी 31 राज्यों और कनाडा के दो हिस्सों से होकर बहती है, लेकिन इसमें इतने केमिकल, तेल और सीवेज गिराए गए हैं कि पानी में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है, जिससे मछलियां मर रही हैं, जलीय जीवन खत्म हो रहा है.

4. बूढ़ी गंगा (Buriganga River)

बांग्लादेश की बूढ़ी गंगा नदी अब नाली जैसी दिखने लगी है. करीब 40 लाख लोग इसके किनारे बसे हैं, लेकिन इस नदी में मरे जानवर, प्लास्टिक और केमिकल्स की इतनी भरमार है कि पानी काला और जहरीला हो गया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर अब भी ध्यान नहीं दिया गया, तो यह नदी इंसानों के लिए मौत की वजह बन सकती है.

5. पीली नदी (Yellow River)

चीन की पीली नदी को कभी देश की 'मां नदी' कहा जाता था, लेकिन फैक्ट्रियों के रासायनिक कचरे ने इसका रंग ही बदल दिया. एक समय ऐसा भी आया जब इसका पानी लाल हो गया था. हालांकि चीन सरकार ने सफाई के बड़े अभियान चलाए, लेकिन अब भी कई जगहों पर यह नदी प्रदूषण से कराह रही है.

6. जॉर्डन नदी (Jordan River)

इजरायल, जॉर्डन और फिलिस्तीन से होकर बहने वाली यह नदी धार्मिक रूप से बेहद पवित्र मानी जाती है. लेकिन बढ़ते निर्माण, घटते जलस्तर और सीवेज के कारण इसका रूप बदल गया है. अब यह गंदगी से जूझ रही है.

7. गंगा नदी, भारत

भारत की गंगा नदी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, लेकिन अब यह दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बन गई है. फैक्ट्रियों का केमिकल वेस्ट, शवों के अवशेष, पूजा सामग्री और प्लास्टिक हर दिन इसमें गिराए जाते हैं. सरकार ने 'नमामि गंगे मिशन' और 'गंगा पुनर्जीवन योजना' जैसे प्रोजेक्ट्स चलाए लेकिन कई जगह अब भी स्थिति ठीक नहीं है.

