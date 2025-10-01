विज्ञापन
विशेष लिंक

चोरी, लूट और डकैती में क्या होता है अंतर? तीनों में मिलती है इतनी सजा

Robbery And Burglary: अक्सर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि चोरी, लूट और डकैती में क्या अंतर होता है. ये सभी चीजें क्राइम की डिग्री पर तय होती हैं.

Read Time: 2 mins
Share
चोरी, लूट और डकैती में क्या होता है अंतर? तीनों में मिलती है इतनी सजा
लूट और चोरी में क्या होता है अंतर

चोरी की खबरें आप आए दिन सुनते होंगे, कभी कोई किसी का मोबाइल छीनकर भाग जाता है तो कभी घर में चोरी हो जाती है. चोरी के अलावा आपने लूट और डकैती जैसे शब्द भी सुने होंगे. ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सभी चीजें एक ही जैसी हैं और उन्हें ये पता नहीं होता है कि चोरी, डकैती और लूट में क्या अंतर होता है. आज हम आपको बताएंगे कि लूट और डकैती क्या होती है और इन दोनों में कैसे अलग-अलग सजा का प्रावधान है. 

कैसे तय होता है अपराध?

किसी भी अपराध के होने के बाद उसकी डिग्री देखी जाती है, यानी अपराध की गंभीरता को देखा जाता है. इसमें ये देखा जाता है कि अपराध के दौरान किसी को कितनी चोट पहुंचाई गई है या धमकाया गया है. इसी के आधार पर ये तय होता है कि चोरी हुई है या फिर लूट या डकैती हुई है. 

कुत्ते या बिल्ली की तरह क्या हाथी भी खरीद सकते हैं आप? जानें कितनी होती है कीमत

क्या होती है चोरी?

बीएनएस की धारा 378 के तहत जब कोई गलत नीयत से कोई सामान बिना पूछे उठा ले या उसे छिपाकर रख दे तो उसे चोरी माना जाएगा. चोरी के लिए कुछ महीने से लेकर तीन साल तक की जेल या फिर जुर्माने की सजा का प्रावधान है. घर या दुकान पर चोरी करने के मामले में सजा ज्यादा भी हो सकती है. 

लूट क्या होती है?

चोरी करते हुए अगर कोई किसी को डराता, धमकाता या फिर थप्पड़ मारता है तो ये लूट में आ जाता है. यानी ये फिर चोरी का केस नहीं रह जाता है. इसमें 10 साल तक की सजा और जुर्माना वसूला जा सकता है.  यानी ये चोरी से बड़ा अपराध है. 

क्या होती है डकैती?

जब पांच या फिर इससे ज्यादा लोग मिलकर किसी तरह की लूट या फिर चोरी को अंजाम देते हैं तो इसे डकैती की श्रेणी में रखा जाता है. इस तरह के मामले में चोरी या लूट का नहीं बल्कि डकैती का केस दर्ज किया जाता है. ये चोरी-लूट से ज्यादा गंभीर श्रेणी का अपराध है. इसमें 10 साल तक की जेल और बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Robbery And Burglary, Difference Between Theft Robbery, Difference Between Robbery And Burglary
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com