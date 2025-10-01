कुत्ते या बिल्ली की तरह क्या हाथी भी खरीद सकते हैं आप? जानें कितनी होती है कीमत

पालतू कुत्ता, बिल्ली या फिर खरगोश तो आपने कई घरों में देखा होगा... लेकिन क्या आपने किसी के घर पर हाथी को देखा है? अब आप सोच रहे होंगे कि भला हाथी कैसे पालतू हो सकता है और इसे कैसे कोई पाल सकता है. आज हम आपके इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं. कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि अगर उन्हें हाथी लेना है तो क्या करना होगा, वहीं कुछ लोगों को लगता है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई हाथी को अपने घर पर रखे. आइए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं.

हाथी पालने का शौक

आमतौर पर आपने जंगल या फिर किसी महावत के पास हाथी को देखा होगा, कई बड़े शहरों में हाथी की राइड भी करवाई जाती है. राजस्थान में कई जगह आपको हाथी की सवारी करने का मौका मिल जाएगा. इस विशालकाय जानवर के पास जाने से भी लोग डरते हैं. वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो चाहते हैं कि वो घर पर हाथी लेकर आएं और उसे बाकी पालतू जानवरों तरह पालें... लेकिन ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है.

कैसे खरीद सकते हैं हाथी?

जयपुर में एलिडे फार्म के मालिक पुष्पेंद्र सिंह ने एक वीडियो में इसकी पूरी जानकारी दी. पुष्पेंद्र जयपुर में लोगों को हाथी की सवारी करवाते हैं, उनके पास कई हाथी हैं. इसके अलावा वो शादियों में भी हाथी भिजवाते हैं. उन्होंने बताया कि हाथी की खरीद पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है. हाथी की खरीद-फरोख्त वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन माना जाता है और कड़ी सजा का प्रावधान है. इसके लिए महावत का काम करने वाले लोगों को वन विभाग से स्पेशल परमिशन लेनी होती है. अगर कोई आम आदमी चाहे तो उसे ये इजाजत नहीं मिलती है.

इस केस में मिलती है इजाजत

हाथियों के साथ रहने वाले पुष्पेंद्र सिंह ने ये भी बताया कि किस केस में किसी को हाथी मिल सकता है. अगर आप किसी जरूरतमंद से हाथी लेना चाहते हैं, जो उसकी देखभाल नहीं कर पा रहा है तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इजाजत मिल सकती है. आपको इस दौरान ये साबित करना होगा कि हाथी के लिए आपके पास उचित जगह है और आप उसकी अच्छे से देखभाल कर सकते हैं. इसके अलावा आपको ये भी बताना होगा कि आप हाथी का क्या इस्तेमाल करने वाले हैं.

कितने में मिलता है हाथी?

अगर कोई हाथी की सही देखभाल नहीं कर पा रहा है तो वन्यजीव पैनल की निगरानी में उसे दूसरे मालिक को सौंपा जाता है. एक हाथी की कीमत 10 से 50 लाख तक हो सकती है. कुछ साल पहले दिल्ली में मोती नाम का हाथी एक करोड़ रुपये में बिका था. हालांकि हाथी को खरीदने के अलावा उसे पालने में भी बैंक अकाउंट खाली हो सकता है. एक हाथी को पालने का प्रतिदिन का खर्चा 5 से 7 हजार तक हो सकता है.