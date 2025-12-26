कैसे मारा गया था पाकिस्तान का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम, धुरंधर में दिखा दमदार किरदार

Pakistan SP Aslam Chaudhary: पाकिस्तान के ल्यारी पर बनी फिल्म धुरंधर ने भारत में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. फिल्म में अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह और संजय दत्त जैसे एक्टर नजर आए, जिनकी दमदार एक्टिंग की हर तरफ तारीफ हो रही है. फिल्म में संजय दत्त ने पाकिस्तान के एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया है, जिसका नाम चौधरी असलम था. इसे पाकिस्तान का सुपरकॉप भी कहा जाता था, लेकिन बाद में उसकी हत्या कर दी गई. आज हम आपको इसी चौधरी असलम की कहानी बता रहे हैं, साथ ही ये भी बताएंगे कि किसने और कैसे उसे मारा गया.

कौन था चौधरी असलम?

चौधरी असलम पाकिस्तान पुलिस में एसपी के पद पर तैनात था. सिंध पुलिस में काम करते हुए उसने कई ऐसे कारनामे किए, जिनके चलते वो चर्चा में आ गया. ये वो दौर था, जब कराची और उसके आसपास के इलाकों में अरशद पप्पू और रहमान डकैत जैसे गैंगस्टर्स का बोलबाला था. कत्ल और आतंक मचाना उनका रोज का काम बन गया था. यही वजह थी कि चौधरी असलम को इस क्राइम का सफाया करने की जिम्मेदारी मिली. चौधरी असलम ने कई बड़े गैंगस्टर्स और अपराधियों का एनकाउंटर किया, जिसमें रहमान डकैत भी शामिल था. सफेद पठानी कुर्ता और हाथ में सिगरेट लिए चौधरी असलम जहां से भी गुजरता था, वहां के लोग उसे देखकर खौफ खाने लगते थे. वो किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं था.

एनकाउंटर को लेकर सवाल

एसपी चौधरी असलम पर आरोप लगे कि वो बिना किसी पूछताछ या फिर बातचीत के अपराधियों को सीधे गोली मार देता था. उस पर कई फर्जी एनकाउंटर्स का भी आरोप था, कुल मिलाकर चौधरी असलम को विवादों में रहना पसंद था. अपराधियों और गैंगस्टर्स को ठिकाने लगाने के बाद एसपी चौधरी इतना मशहूर हो गया था कि पाकिस्तान सरकार उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगी. कुछ साल बाद यही उसकी मौत की वजह भी बनी.

कैसे हुई थी चौधरी असलम की मौत?

जनवरी 2014 में असलम चौधरी को मार दिया गया था. ल्यारी एक्सप्रेसवे पर जब उसकी कार गुजर रही थी, तभी कार में लगा हुआ बम फट जाता है और इसमें चौधरी असलम की मौत हो जाती है. धमाका इतना जोरदार था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और चौधरी असलम के शरीर का कोई हिस्सा नहीं मिल पाया. आतंकी संगठन तहरीक ए तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, कहा गया कि ये टीटीपी के लड़ाकों के मारे जाने का बदला था. इससे पहले भी कई बार एसपी चौधरी असलम को मारने की कोशिश हुई थी.