IND vs USA LIVE Updates: डिफेंडिंग चैंपियन भारत आज सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ अपने टी20 वर्ल्ड कप अभियान का आगाज करेगा. यह मैच एकतरफा होने की उम्मीद है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है. हालांकि, USA अपनी छाप छोड़ना चाहेगा. अमेरिकी कप्तान मोनांक पटेल, स्टार तेज़ गेंदबाज़ सौरभ नेत्रावलकर जैसे कई भारतीय मूल के खिलाड़ी टीम में शामिल हैं और उनकी कोशिश भारत को चौंकाने की होगी. भारत को अपने पहले मैच से पहले कई झटके लगे हैं. तेज़ गेंदबाज़ हर्षित राणा चोट के कारण बाहर हो गए हैं और तेज़ गेंदबाज़ी के अगुआ जसप्रीत बुमराह के बुखार के कारण बाहर रहने की संभावना है. (लाइव स्कोरकार्ड)

ICC Men's T20 World Cup 2026 LIVE Updates: India vs United States of America (USA) LIVE Score, Straight from Wankhede Stadium, Mumbai