Gold-Silver Price Today Live Updates:  दुनिया भर के बाजारों में सोने-चांदी के भाव में बीते कई दिनों से भारी गिरावट देखी जा रही है. भारत के साथ-साथ इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड-सिल्वर (Gold-Silver Prices Crash) के रेट घटे हैं. आज 7 फरवरी के दिन MCX पर गोल्ड-सिल्वर के रेट्स में लगातार उतार-चढ़ाव दिख रहा है. रॉकेट की रफ्तार से चढ़े सोने-चांदी के दाम अपने ऑल टाइम हाई से काफी सस्ते हो गए हैं.

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार, आखिरी सेशन में 24 कैरेट सोना की कीमत 424 रुपए कम होकर 1,52,078 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गईं थी. उससे पहले यह 1,52,502 रुपए पर बंद हुआ था. वहीं, 22 कैरेट सोने के दाम 1,39,692 रुपए से घटकर अब 1,39,303 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गए.

पिछले कई सेशन के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि सोना-चांदी में आई हालिया तेजी के बाद अब तेज करेक्शन देखने को मिल रहा है. आखिर क्या है इस बड़ी गिरावट के पीछे की असली वजह? क्या अभी सोना-चांदी और सस्ता होगा? ऐसे में सोने-चांदी की खरीद या निवेश से पहले जानें आज सोना-चांदी का भाव क्या है.

Gold, Silver Rate Today, 7 February 2026 Live UPDATES:

Silver Price Today: चांदी की कीमत में आज फिर गिरावट

चांदी की आज की कीमत 274.90 रुपये प्रति ग्राम और 2,74,900 रुपये प्रति किलोग्राम है. ये 6 फरवरी के 2 लाख 75 हजार से 100 रुपये प्रतिकिलो कम है. पिछले कुछ समय से चांदी की कीमत में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. 

Gold Rate Today: आज 24 कैरेट सोने का भाव ₹15,370 प्रति ग्राम

आज भारत में 24 कैरेट सोने का भाव ₹15,370 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने का भाव ₹14,089 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने का भाव ₹11,527 प्रति ग्राम है. निवेशक सोने को एक महत्वपूर्ण निवेश विकल्प के रूप में देख रहे हैं. पिछले कुछ समय से वैश्विक स्‍तर पर चल रही उठापटक से सोने के भाव में बड़ा उछाल देखने को मिला है.

