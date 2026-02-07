T20 WC 2026 में भारत के बहिष्कार वाले रुख पर पाकिस्तान ने 'यू-टर्न' लेने का दिया पहला संकेत - रिपोर्ट

Pakistan Drops First Hint At U-Turn On 'India Boycott' for T20 WC 2026: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से उम्मीद है कि वह 15 फरवरी को कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट पर फिर से विचार करने के लिए श्रीलंका के अनुरोध पर फैसला लेने के लिए अपनी सरकार से फिर से सलाह लेगा. पाकिस्तान सरकार ने PCB को नेशनल टीम को T20 वर्ल्ड कप में भेजने की इजाजत दे दी है, लेकिन उसे भारत के खिलाफ खेलने से रोक दिया है, जो ICC और उसके ब्रॉडकास्टर्स के लिए कमर्शियली सबसे बड़ा मैच है.

इस वजह से श्रीलंका क्रिकेट ने PCB को एक ईमेल भेजा है, जिसमें कहा गया है कि 15 फरवरी को कट्टर प्रतिद्वंद्वियों के बीच यह बड़ा मैच न होने से SLC को फाइनेंशियल नुकसान होगा और साथ ही उस आइलैंड देश में टूर्नामेंट के ऑर्गनाइज़ेशन और इमेज को भी नुकसान होगा, जो भारत के साथ मिलकर इस शोपीस इवेंट की मेजबानी कर रहा है. पाकिस्तान अपने सभी मैच कोलंबो और पालेकेले में खेल रहा है, जिसकी शुरुआत शनिवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से हुई.

घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने शनिवार को कहा, "जाहिर है, पाकिस्तान के श्रीलंका के साथ सरकार से सरकार और क्रिकेट लेवल पर हमेशा बहुत करीबी और दोस्ताना संबंध रहे हैं. इसलिए उनके बोर्ड के मेल को ऐसे ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता."

सूत्र ने आगे कहा, "श्रीलंका बोर्ड के प्रेसिडेंट शम्मी सिल्वा ने सीधे मोहसिन नकवी से संपर्क किया है और उन्हें याद दिलाया है कि इस समय श्रीलंका को पाकिस्तान की मदद की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान और भारत के मैचों के बिना, श्रीलंका बोर्ड को गेट मनी, हॉस्पिटैलिटी सेल्स वगैरह से एक्स्ट्रा रेवेन्यू का नुकसान होगा."

सूत्र ने कहा कि नकवी ने अपने समकक्ष (शम्मी सिल्वा) को आश्वासन दिया है कि वह सरकार से सलाह लेंगे और उन्हें वापस जवाब देंगे. उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स कि पाकिस्तान ने श्रीलंका के अनुरोध को भी खारिज कर दिया है, सही नहीं हैं.

सूत्र ने कहा, "PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी कल से देश में नहीं हैं और आज वापस आने वाले हैं. वह भारत मैच के बॉयकॉट को खत्म करने के बारे में प्रधानमंत्री को ईमेल दिखाएंगे और फिर सोमवार तक इस मामले पर फैसला लिया जाएगा."

उन्होंने बताया कि पिछले नवंबर में ही, जब श्रीलंका के कुछ खिलाड़ी सुरक्षा चिंताओं के कारण पाकिस्तान दौरे से घर लौटना चाहते थे, तब श्रीलंका सरकार ने पाकिस्तान का मज़बूती से साथ दिया था.

"न सिर्फ श्रीलंका बोर्ड बल्कि सरकार ने भी खिलाड़ियों को व्हाइट बॉल टूर पूरा करने का निर्देश दिया था."