SRK के गाने पर रहमान डकैत का जलवा, 26 साल पहले ट्विंकल के साथ किया ऐसा डांस, लोग बोले- किंग ऑफ स्वैग

फिल्म धुरंधर की ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद जिस किरदार ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं, वह था रहमान डकैत. अक्षय खन्ना ने इस रोल को इतने दमदार अंदाज में निभाया कि दर्शकों के बीच यह किरदार अलग ही पहचान बना गया. सोशल मीडिया पर फैन थ्योरी, मीम्स और उनके स्क्रीन टाइम को बढ़ाने की मांग तेज हो गई. फिल्म रिलीज के बाद गाने FA9LA में उनका छोटा सा डांस मूव भी वायरल हो गया, जिसने लोगों का ध्यान और खींच लिया. अब इंटरनेट पर उनके पुराने डांस वीडियो भी दोबारा ट्रेंड कर रहे हैं.
वायरल हुआ पुराना डांस वीडियो
हाल ही में रेडिट पर शेयर किए गए एक वीडियो में अक्षय खन्ना को शाहरुख खान के मशहूर गाने छैंया छैंया पर डांस करते देखा गया. इस क्लिप में उनके साथ ट्विंकल खन्ना भी नजर आती हैं. यह वीडियो किसी अवॉर्ड शो का बताया जा रहा है. जैसे ही वीडियो सामने आया, फैंस कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफों की बरसात करने लगे. कई लोगों ने उन्हें “नेचुरली हैंडसम” बताया, तो कुछ ने कहा कि वह “अंडररेटेड डांसर” हैं. साफ है कि धुरंधर के बाद अक्षय खन्ना की पॉपुलैरिटी एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है.
धुरंधर की कहानी और स्टारकास्ट
धुरंधर सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म बताई जा रही है, जिसमें रणवीर सिंह चार खतरनाक आतंकियों से भिड़ते नजर आते हैं. सोशल मीडिया पर किरदारों की पहचान को लेकर काफी चर्चा है, लेकिन मेकर्स ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. फिल्म पाकिस्तान के अलग-अलग सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को भी दिखाती है. यह फिल्म निर्देशक आदित्य धर की वापसी है, जिन्होंने उरी से देशभक्ति सिनेमा की नई पहचान बनाई थी. फिल्म में रणवीर के साथ अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर. माधवन और अन्य सितारे भी हैं.
पार्ट 2 को लेकर बड़ा अपडेट
अब दर्शकों की नजर धुरंधर: द रिवेंज पर है, जो 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी. रिपोर्ट के मुताबिक इसका टीजर एक मिनट लंबा है और इसे ‘A' सर्टिफिकेट मिला है. पहली फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 34 मिनट था, जबकि दूसरे भाग की अवधि अभी सामने नहीं आई है. इस बीच पहली धुरंधर फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, जिससे सीक्वल को लेकर उत्साह और बढ़ गया है.
