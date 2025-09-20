विज्ञापन
दिल्ली मेट्रो में रोजाना इतने लाख लोग करते हैं सफर, एक दिन की कमाई जानकर हैरान रह जाएंगे आप

Delhi Metro Income: दिल्ली मेट्रो में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं, उनके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आता है कि आखिर एक दिन में मेट्रो कितनी कमाई कर लेती है.

एक दिन में दिल्ली मेट्रो इतनी करती है कमाई

अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं तो आपने दिल्ली मेट्रो में कभी न कभी सफर जरूर किया होगा. दिल्ली मेट्रो राजधानी की लाइफ लाइन बन चुकी है और रोजाना लाखों लोग इसका फायदा उठाते हैं. सबसे खास बात ये है कि करीब 50 से 60 रुपये में लोग एसी वाला सफर करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं. आज हम आपको इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी दे रहे हैं. क्या आप जानते हैं कि रोजाना दिल्ली मेट्रो में कितने लाख लोग सफर करते हैं और दिल्ली मेट्रो की एक दिन की कमाई कितनी है? 

कितने लोग करते हैं सफर?

दिल्ली मेट्रो में सफर करने का रिकॉर्ड हर साल टूटता है. हाल ही में रक्षा बंधन से ठीक एक दिन पहले नया रिकॉर्ड बना था, जब दिल्ली मेट्रो में एक दिन में 81.87 लाख लोगों ने सफर किया. इससे पहले 18 नवंबर, 2024 को 78.67 लाख यात्रियों ने दिल्ली मेट्रो में सफर किया था. औसत की बात करें तो रोजाना दिल्ली मेट्रो में 20 से 30 लाख लोग सफर करते हैं. ये आंकड़ा लगातार घटता और बढ़ता रहता है. 

कितनी है एक दिन की कमाई?

दिल्ली मेट्रो हर साल हजारों करोड़ की कमाई करती है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से मेट्रो का संचालन किया जाता है. दिल्ली मेट्रो की सबसे ज्यादा कमाई ब्लू लाइन और येलो लाइन से होती है. सिर्फ येलो लाइन से ही डीएमआरसी को रोजाना करीब दो करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिलता है. साल 2023-24 में दिल्ली मेट्रो ने 3,630.4 करोड़ की कमाई की थी. यानी रोजाना दिल्ली मेट्रो 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर लेती है. 

लाखों लोग क्यों करते हैं सफर?

अब सवाल है कि दिल्ली मेट्रो में रोजाना इतने लाख लोग सफर क्यों करते हैं? इसका जवाब दिल्ली और एनसीआर का ट्रैफिक है. दिल्ली मेट्रो से लोग बिना किसी ट्रैफिक जाम के वक्त से अपने दफ्तर तक पहुंच जाते हैं. इसके अलावा ये सफर आरामदायक और किफायती भी है, ऐसे में ये लोगों के लिए उनका पसंदीदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन चुका है. 

