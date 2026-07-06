साइड इनकम के लिए 'क्लाउड किचेन' है बेहतर विकल्प, एक क्लिक में जानिए बिजनेस की पूरी ABCD?

Cloud Kitchen Business: शहरी जीवन के अतिरिक्त खर्चों के लिए अतिरिक्त पैसा कमाना एक अकेले नौकरी पेशा परिवार के लिए मजबूरी होती है. परिवार के मुखिया को एक अदद ऐसे रोजगार की तलाश होती है, जिससे साइड इनकम भी हो, लेकिन नौकरी का वक्त भी आड़ें न आए. ऐसे लोगों के लिए 'क्लाउड किचन' एक बेहतर विकल्प है, जिसके जरिए अच्छा कमाया और पैसा बनाया जा सकता है.
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ऑनलाइन फूड सप्लाई से जुड़ा है यह सस्ता कारोबार
क्लाउड किचन वस्तुतः ऑनलाइन फूड डिलीवरी से जुड़ा छोटा व्यवसाय है. क्लाउड किचन को ग्राहक सीधे ऑनलाइन फूड प्लेटफार्म स्विगी और जमैटो से मिलते हैं. अब ब्रेक फास्ट के लिए भी क्लाउड किचेन शुरू हो गए है, जिन्हें 'ट्वाइंग' और 'ब्रिस्टो' ऐप के जरिए फूड ऑर्डर मिलते हैं. ग्राहक ऐप के जरिए फूड आर्डर करते हैं, जिन्हें डिलीवरी पार्टनर लिस्टेड क्लाउड किचन से रिसीव करके ग्राहक को डिलीवर कर देते हैं.
साइड इनकम का एक बेहतर विकल्प है ये बिजनेस
साइड इनकम के एक बेहतर विकल्प बनकर उभरे क्लाउड किचेन को बहुत कम निवेश करके शुरू किया जा सकता हैं. इस काम को नौकरी करते हुए आसानी से सुबह और शाम की शिफ्ट में निपटाया जा सकता है. यह काम अपनी सहूलियत के हिसाब से वीकेंड्स में भी किया जा सकता है, जिसमें बहुत कम स्टाफ की जरूरत होती है और अगर खुद कुकिंग के शौकीन हैं तो इसे तुरंत भी शुरू कर सकता है.
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Step By Step समझें कैसे शुरू करें क्लाउड किचन?
पहला स्टेप, क्लाउड किचन के जरिए क्या और किसको बेचना है. इसके लिए मीनू जरूर तय कर लें. कोई ऐसा फूड आइटम जो डिमांड में हो, वह चुनना जरूरी है. इनमें बिरयानी, फास्ट फूड, बेकरी आइटम्स, या घर का शुद्ध खाना प्रमुख हैं.
दूसरा स्टेप, भारत में फूड बिजनेस के लिए FSSAI लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन और लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से NOC की जरूरत होती है. क्लाउड किचन शुरू करने के लिए सबसे पहले उपरोक्त सभी डाक्यूटमेंट्स जरूर जुटा लें, वरना धंधा शुरू होने से पहले बंद हो सकता है.
तीसरा स्टेप, क्लाउड किचन जितना लोगों की कनेक्टीविटी में होगी उतना ही ग्राहक और डिलीवरी पार्टनर के लिए सहूलियत रहेगी. इसलिए बेहतर होगा कि अपना क्लाउड किचन स्पॉट लोकेशन पर बनाएं. ऐसी जगहों पर क्लाउड किचन की शुरूआत करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.
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चौथा स्टेप, स्विगी और जमैटो जैसे ऑनलाइन फूड ऐप पर क्लाउड किचन का रजिस्ट्रेशन जरूरी है. ग्राहक जब ऐप पर अपना पसंदीदा फूड आर्डर करते हैं तो ऐप से रजिस्टर्ड नजदीकी क्लाउड किचन को ऐप के द्वारा फूड तैयार करने का संदेश जाता है. क्लाउड किचन ओनर ऑर्डर एक्सेप्ट कर फूड तैयार करता है, जिसे ऐप से लिस्टेड डिलीवरी पार्टनर रिसीव कर ग्राहकों तक पहुंचा देता है.
पांचवा स्टेप, क्लाउड किचन से ग्राहक तक फूड पहुंचाने का सफर जितना बेहतर होगा, क्लाउड किचन के सफल होने का चांस उतना अच्छा होगा. क्लाउड किचन से निकले फूड की पैकेजिंग अगर ठीक नहीं होगी, तो डिलीवरी तक उसकी क्वालिटी के खराब होने का बना खतरा है. ऐसे में फूड की पैकेजिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि ग्राहक तक फूड का स्वाद और आकर्षण दोनों बरकरार रह सके.
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