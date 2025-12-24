Christmas Day 2025: क्रिसमस पर क्यों लटकाए जाते हैं जुराब? दिलचस्प है इसके पीछे की कहानी

Christmas Day 2025: क्रिसमस बड़ों के साथ-साथ बच्चों का भी त्योहार है. बड़े इस दिन फैमिली और यार-दोस्तों संग पार्टी करते हैं, तो वहीं छोटे-छोटे बच्चे सांता क्लॉस की ड्रेस पहन खूब मस्ती करते हैं. क्रिसमस पर तरह-तरह की चीजें की जाती हैं. इस दिन चर्च के साथ-साथ लोग घरों में भी क्रिसमस ट्री लगाते हैं और उसे स्टार्स, गिफ्ट बॉक्स और लाइटों से सजाते हैं.

इसके अलावा क्रिसमस पर एक रिवाज और है और वो है जुराब लटकाना. आपने अकसर देखा होगा कि क्रिसमस डे की डेकोरेशन में जुराब भी सजाए जाते हैं. ऐसा क्यों हैं और इसके पीछे की आखिर क्या है पूरी कहानी, चलिए क्रिसमस डे शुरू होने से पहले जानते हैं.

क्रिसमस पर क्यों लटकाए जाते हैं जुराब? (What Is Christmas Stocking)

क्रिसमस डे पर जुराब टांगने की प्रथा इसकी शुरुआत से ही है. इस परंपरा की शुरुआत सांता क्लॉस की दयालुता से शुरू होती है. हुआ कुछ यूं था कि जरूरतमंदों की मदद करने वाले सांता क्लॉस गरीब की बेटियों की मदद करने के लिए उन्हें थैले में सोने के सिक्के भरकर दिया करते थे और तब से यह परंपरा चली आ रही है.

कहा जाता है कि एक गरीब व्यक्ति की तीन बेटियां थीं, जिनकी शादी के लिए उसके पास पैसा नहीं था. तीन बेटियों का यह बाप बहुत गरीब था. ऐसे में सेंट निकोलस (सांता क्लॉस) को जब इसके बारे में पता चला तो उसने इस गरीब व्यक्ति की गुपचुप रूप से मदद की.

उसने रात के अंधेरे में एक थैले में सोने के सिक्के भर कर चिमनी से उसके घर में फेंके. उस रात फैमिली ने चिमनी के पास जुराब टांगे हुए थे और वो सोने के सिक्के उन जुराबों में जा गिरे. जब गरीब व्यक्ति की बेटियों ने जुराब में सिक्के देखे तो बहुत खुश हो गईं.

आज भी चली आ रही ये परंपरा (Christmas Stocking Fact)

आज क्रिसमस पर तोहफे देने की यह परंपरा इसी से शुरू हुई थी. इसलिए क्रिसमस की डेकोरेशन में जुराब भी लटकाए जाते हैं. इस उम्मीद में की घर में खुशियों की भरमार होगी और धन-समृद्धि बढ़ती रहेगी.

क्रिसमस पर घर में जुराब टांगने को क्रिसमस स्टॉकिंग कहा जाता है और विदेशों में लोग आज भी इस खास दिन जुराबों को चिमनी के पास टांग देते हैं. भारत में भी क्रिसमस के त्योहार का बहुत क्रेज है, हालांकि कई लोगों को क्रिसमस की इन छोटी-छोटी बातों के बारे में ज्यादा पता नहीं है.

