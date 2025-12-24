विज्ञापन
Christmas Day 2025: क्रिसमस पर मिलने वाले केक में क्या वाकई मिली होती है शराब? जान लीजिए जवाब

क्रिसमस डे पर बनने वाले केक में शराब का क्या कनेक्शन है और क्या ऐसी कोई परंपरा है, चलिए जानते हैं.  

Christmas Day 2025: कल यानी 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में क्रिसमस डे मनाया जाएगा. भारत में भी इसे जोरों-शोरों से मनाने की तैयारियां हो चुकी हैं. क्रिसमस एक अलग और खास तरह का त्योहार है. इसमें क्रिश्चियन फैमिली में केक खाने और वाइन पीने का रिवाज होता है.

इस दिन तरह-तरह के फ्लेवर वाले केक और पेस्ट्रीज खाई जाती है, लेकिन इस दिन सबसे खास होता है 'शराब वाला केक'. कईयों को कन्फ्यूजन है कि क्रिसमस पर मिलने वाले केक में क्या वाकई में शराब मिली होती है? तो आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

क्रिसमस केक में होती है शराब? (Christmas Wine Cake)

क्रिसमस डे पर फ्रूट केक खाया जाता है, जो कि एक पारंपरिक केक माना जाता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस केक में रम, ब्रांडी या व्हिस्की जैसी शराब मिलाई जाती है. दरअसल, केक में डलने वाले सूखे मेवे- फल (किशमिश और अंगूर आदि) को शराब में भिगोकर रखा जाता है, ताकि उनमें स्वाद के साथ-साथ नमी भी आ जाए.

क्रिसमस वाले केक में शराब और चीनी मिलाकर कई हफ्तों तक उसे सुरक्षित जगह रखा जाता है, जिसे फीडिंग कहा जाता है. यह ब्रिटिश और यूरोपियों की एक पुरानी परंपरा है.  हालांकि, अब मार्केट में क्रिसमस डे के लिए नॉन-अल्कोहलिक केक भी अवेलेबल हैं. बच्चों को ध्यान में रखते हुए अब नॉन-अल्कोहलिक केक भी आसानी से मिल जाते हैं.

क्या है परंपरा? (Christmas Wine Cake Tradition)

दरअसल, मध्ययुगीन इंग्लैंड में क्रिसमस केक की कहानी शुरू हुई थी. उस वक्त क्रिसमस आने से एक हफ्ते पहले फास्ट रखने की एक लोकप्रिय परंपरा था. इसके पीछे का कारण यह था कि क्रिसमस पर ज्यादा खाया-पिया जाता है और लगातार खाने से तबीयत भी बिगड़ सकती है.

मान्यता है कि क्रिसमस की पूर्व संध्या पर दलिया जैसा कुछ पकाया जाता था और उसे पेट भरकर खाया जाता था. इस दलिये को सूखे मेवे, ओट्स, मसाले, शहद और कभी-कभी नॉनवेज भी बनाया जाता है. इसे क्रिसमस पुडिंग कहते हैं. इसके बाद लोगों ने क्रिसमस पर इसी परंपरा के अनुसार इस केक बनाना शुरू किया और फिर शराब भी मिलाना शुरू कर दिया था.

