चीन ने स्पेस में भेजे चूहे, जानें अब तक कौन से जानवर कर चुके हैं अंतरिक्ष की सैर

Animals In Space: दुनिया के तमाम बड़े देश स्पेस की दुनिया में अपने नए-नए प्रयोग करते हैं. भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल है, जिसने इस क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. इसी क्रम में भारत के पड़ोसी देश चीन ने अपना एक स्पेस मिशन लॉन्च किया है. जिसमें एस्ट्रोनॉट्स के साथ चार चूहे भी भेजे गए हैं. बताया जा रहा है कि स्पेस में इन चूहों को प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, जब स्पेस में किसी जीव को भेजा जा रहा हो. इससे पहले भी कई देश ऐसा कर चुके हैं और स्पेस में कई तरह के जानवर भेजे गए हैं. आज हम आपको इसी के बारे में बता रहे हैं कि अब तक स्पेस की सैर किन जानवरों ने की है.

क्यों स्पेस पहुंचे चूहे?

चीन ने अपने स्पेस मिशन शेंझोउ-21 के साथ इन चूहों को स्पेस में भेजा है. बताया गया है कि चार में से दो चूहे मादा और दो नर हैं. इनके साथ चीन के तीन एस्ट्रोनॉट्स भी स्पेस मिशन पर गए हैं. चूहों की ही एक प्रजाति रोडेंट्स पर स्टडी के लिए चार चूहे अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गए हैं. जीरो ग्रैविटी में अगले 6 महीने तक इन चूहों को रखा जाएगा.

ये जीव भी कर चुके हैं सैर

स्पेस में अब तक चूहों के अलावा कई और जीव भी जा चुके हैं. अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले जीव मधुमक्खियां थीं, जिन्हें अमेरिका ने 1947 में लॉन्च किया था. इसके बाद अंतरिक्ष में एक रीसस बंदर को भेजा गया, जिसका नाम अल्बर्ट II था. इसे भी अमेरिका ने ही भेजा था. वहीं पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला जानवर लाइका नाम का एक कुत्ता था, जिसे सोवियत संघ ने 1957 में लॉन्च किया था. हालांकि इसकी ऑर्बिट में ही मौत हो गई थी.

कई जीवों पर हुए प्रयोग

पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद सुरक्षित लौटने वाले पहले सोवियत स्पुतनिक 5 मिशन पर सवार कुत्ते थे, जिनका नेतृत्व स्ट्रेलका और बेलका नाम के कुत्तों ने किया था. इनके अलावा स्पेस में जाने वाले जीवों में चूहे, कछुए, मछलियां, मेंढक, बिल्ली और चिम्पैंजी जैसे जानवर शामिल हैं. इंसानों के स्पेस में उतरने से पहले जीवों पर ये टेस्ट किया गया कि आखिर कैसे सुरक्षित लैंडिंग हो सकती है और वापस लौटा जा सकता है.