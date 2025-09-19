बिहार से आकर दिल्ली में संघर्ष, झुग्गियों के बच्चों को पढ़ाया, DUSU चुनाव जीतने वाली दीपिका झा को जानिए

DUSU Election Result 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने केंद्रीय पैनल की तीन पदों पर जीत हासिल की है. ABVP के ​​आर्यन मान (Aryan Mann) अध्यक्ष, कुणाल चौधरी सचिव और दीपिका झा संयुक्त सचिव के पद पर चुनाव जीतने में सफल रहे. संयुक्त सचिव के पद पर चुनाव जीतने वाली दीपिका झा की कहानी बड़ी रोचक है. दीपिका बिहार की रहने वाली हैं. कुछ साल पहले दीपिका दिल्ली आई. फिर यहां पढ़ाई के साथ-साथ अपने संघर्षमय जीवन की शुरुआत की.



खुद के जीवन की परेशानियों के साथ-साथ दीपिका ने गरीब बच्चों की मदद के लिए सदैव आगे रहीं. वो अपनी पढ़ाई के दौरान भी झुग्गियों के गरीब बच्चों को पढ़ाया करती थी. अब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में संयुक्त सचिव के पद पर चुनाव जीतने में सफल हुई हैं.

जीत के बाद बोलीं दीपिका- ग्राउंड पर उतरकर कराएंगे काम



संयुक्त सचिव चुनी गईं दीपिका झा ने अपनी जीत को ABVP, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों और अपने परिवार को समर्पित किया. उन्होंने कहा, "इस जीत के बाद हम छात्रों के मुद्दों को लेकर काम करेंगे. हम अपने मेनिफेस्टो के वादों को पूरा करेंगे. खुद ग्राउंड पर उतरकर वुमेन सेफ्टी और पीसीआर पेट्रोलिंग जैसे कामों को कराएंगे."

VIDEO | Delhi: ABVP's Deepika Jha, after winning the Joint Secretary post in DUSU elections 2025, says, “I came here from Bihar and worked hard. Every student of Delhi University understood my struggle, and I won by a margin of 4,000 votes. I thank them all.”



बुद्धिस्ट स्टडीज से मास्टर्स कर रही हैं दीपिका

मालूम हो कि संयुक्त सचिव पद पर ABVP की दीपिका झा को 21,825 वोट मिले, जिन्होंने NSUI उम्मीदवार (17380 वोट मिले) को हराया. ABVP की दीपिका झा ने लवकुश भड़ाना को हराकर संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की. दीपिका ने लक्ष्मीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की. अभी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज से मास्टर्स कर रही हैं.

मधुबनी जिले की रहने वाली हैं दीपिका झा

दीपिका झा बिहार से मधुबनी जिले की रहने वाली हैं. उनका परिवार खेती-किसानी से जुड़ा है. इस बात की जानकारी दीपिका ने खुद एक इंटरव्यू में दी थी.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छात्रसंघ चुनाव लड़ने से पहले दीपिका Students for Sewa नामक संगठन से जुड़ी रही हैं. जरूरतमंद बच्चों के लिए झुग्गी-झोपड़ी इलाकों में ‘बस्ती की पाठशाला' जैसे प्रोजेक्ट्स भी चलाए, जिसमें गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है.



