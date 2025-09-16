विज्ञापन
धरती की वो 7 जगहें, जहां इंसानों का जाना है मना, 24/7 होती है निगरानी..

दुनिया में इन 7 जगहों में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है. यहां सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि सेकंड के 100वें हिस्से पर भी नजर रखी जाती है.

धरती की वो 7 जगहें, जहां इंसानों का जाना है मना, 24/7 होती है निगरानी..
डीएमजेड-कोरियाई सीमा पर 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं.

हम आपको दुनिया की उन सात जगहों के नाम बताने जा रहे हैं, जहां पल-पल नजर रखी जाती है. या कहें कि यहां सुरक्षा में एक सेकंड के लिए भी चूक नहीं होती है. यहां आम इंसान के लिए जाना ना के बराबर ही समझो. सुरक्षा के चलते इन सात जगहों पर पैनी नजर रखी जाती है. ये सात जगह कोई आम जगह नहीं है. इन सातों जगहों का पूरी दुनिया से बड़ा गहरा संबंध हैं. बस इतना समझ लीजिए की इन सात जगहों की सुरक्षा में जरा भी चूक हुई तो, दुनिया में संकट पैदा हो सकता है. आइए जानते हैं, दुनिया में कहां और कौन-सी  है वो सात जगह जहां परिंदा भी अपने पर नहीं मार सकता.  

शंघाई स्मार्ट ग्रिड - चीन

शंघाई स्मार्ट ग्रिड में बिजली सप्लाई को बेहतर बनाने, नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने और ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और बिग डेटा जैसी तकनीकों का उपयोग करती है और इसकी निगरानी के लिए दस लाख से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं. यहां कोई भी कदम अनट्रेक नहीं रहेगा.

चेयेने माउंटेन कॉम्प्लेक्स (यूएसए)

यह अमेरिकी परमाणु कमान है, जहां वैश्विक रक्षा प्रणालियों और हथियारों की सुरक्षा के लिए निगरानी की जाती है. यहां के दरवाजे 25 टन के हैं, जो सीलबंद हैं. ऐसे में यहां घुसपैठियों पर नजर रखी जाती है.

एरिया 51- नेवादा, अमेरिका

यहां विमानों से जुड़ीं चीजें और प्रयोगों को सुरक्षा के घेरे में रखा गया है. इसमें वर्गीकृत एलियन तकनीक पर 24 घंटे पैनी नजर रखी जाती है. इस एरिया की निगरानी के लिए सशस्त्र गश्ती दल, सैटेलाइट फीड और ड्रोन से नजर रखी जाती है.

वेटिकन गुप्त अभिलेखागार, वेटिकन सिटी

वेटिकन सिटी में प्राचीन ग्रंथों, प्रतिबंधित धर्मग्रंथों और सीक्रेट चर्च रिकॉर्ड की सुरक्षा की जाती है. यहां केवल टॉप पादरियों पर कैमरे से पैनी नजर रखी जाती है.

डीएमजेड-कोरियाई सीमा (उत्तर कोरिया)

डीएमजेड-कोरियाई सीमा पर 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं. यहां संघर्ष, पलायन और आक्रमण को रोकने लिए कड़ी सुरक्षा का इंतजाम है. उत्तर और दक्षिण दोनों ही ओर से हथियारबंद सैनिकों द्वारा निगरानी रखी जाती है.

गूगल डेटा सेंटर, ओरेगॉन, अमेरिका

अमेरिका के ओरेगॉन में गूगल का डेटा सेंटर हैं, जहां पूरी दुनिया का डेटा पड़ा हुआ है.  इंटरनेशनल डेटा की निगरानी के लिए यहां बायोमेट्रिक लॉक, मोशन सेंसर और कैमरा फीड लगाए हुए हैं.

स्वालबार्ड सीड वॉल्ड- नॉर्वे

आखिर में, वैश्विक आपदा की स्थिति में पृथ्वी पर वनस्पति संपदा से जुड़े इस एरिया पर भी 24 घंटे पैनी नजर रखी जाती है. आर्कटिक में सीलबंद और जलवायु तकनीक के जरिए इसकी निगरानी होती है.

