जंगली सुअर ने बोला हमला, दर्द से झटपटा रहा वन विभाग का दारोगा, वीडियो देख हिल जाएंगे

यूपी के बदायूं में वन विभाग की टीम पर एक जंगली सुअर के हमले का वीडियो सामने आया है. वन विभाग को सिरसौली गांव में जंगली सुअरों के आतंक की शिकायत की थी. गांववालों की शिकायत पर वन विभाग की टीम सुअरों के रेस्क्यू के लिए गांव पहुंची थी.

  • उत्तर प्रदेश के बदायूं में वन विभाग की टीम जंगली सुअर पकड़ने गई थी, जहां दारोगा शिवम प्रताप सिंह पर हमला हुआ
  • सिरसौली गांव में जंगली सुअरों के आतंक की शिकायत के बाद वन विभाग की टीम ने सुअरों को पकड़ने का प्रयास शुरू किया
  • जंगली सुअर ने वन विभाग के दारोगा को नीचे गिराकर लगातार हमला किया, जिससे दारोगा गंभीर रूप से घायल हो गया
बदायूं:

उत्तर प्रदेश के बदायूं से जंगली सुअर के हमले की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. वन विभाग की टीम जंगली सुअर को पकड़ने के लिए गई थी, इस दौरान उसने वन विभाग के दारोगा शिवम प्रताप सिंह पर हमला बोल दिया. सुअर ने दारोगा को टक्‍कर मार नीचे गिरा दिया और फिर हमला कर दिया. इस घटना का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है. वीडियो में नजर आ रहा है कि दो लोग सुअर पर डंडे बरसा रहे हैं, लेकिन वह लगातार वन दारोगा पर हमला करता जा रहा है.    

वन विभाग को सिरसौली गांव में जंगली सुअरों के आतंक की शिकायत की थी. गांववालों की शिकायत पर वन विभाग की टीम सुअरों के रेस्क्यू के लिए गांव पहुंची थी. वन विभाग के लोगों ने जाल बिछाया शुरू किया. कुछ लोग सुअर को जाल में फंसाने में जुटे हुए थे. इसी दौरान जंगली सुअरों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया और एक वन दरोगा रेस्क्यू के दौरान जंगली सुअर के हमले में घायल हो गया.

वन विभाग के दारोगा को जंगली सुअर के हमले से बचाने के लिए दो लोगों ने काफी मशक्‍कत की. सुअर पर कई बार डंडे बरसाए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे कोई असर ही नहीं हो रहा है. काफी कोशिश करने के बाद वन विभाग के दारोगा को बचाया जा चुका. इस हमले में दारोगा को काफी चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्‍हें अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है. 

घटना स्‍थल पर मौजूद लोगों ने बताया, जंगली सुअर ने दरोगा पर एकदम से हमला बोल दिया. सुअर हमले के दौरान दारोगा को नोंचता दिखा. दारोगा, सुअर के हमले से बचने के की काफी कोशिश करते दिखे.  

