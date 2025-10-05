विज्ञापन
बाघचंडी मंदिर का दरवाजा तोड़ा, त्रिशूल उखाड़कर फेंका, चर्च पर भी हुआ था हमला... सिमडेगा में बवाल की पूरी कहानी  

मंदिर के पुजारी पंचम सिंह ने बताया कि सुबह जब वह पूजा के लिए पहुंचे तो मंदिर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ मिला, बाहर लगा त्रिशूल उखाड़कर फेंक दिया गया था और परिसर में लगी लाइटें, गेट व पूजा सामग्री भी क्षतिग्रस्त कर दी गई थी.

Read Time: 3 mins
  • झारखंड के सिमडेगा जिले के बाघचंडी मंदिर में शनिवार रात तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया
  • मंदिर के पुजारी ने बताया कि मुख्य दरवाजे, त्रिशूल और पूजा सामग्री सहित कई धार्मिक वस्तुएं क्षतिग्रस्त पाई गईं
  • पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है, वाे मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा, पुलिस जांच कर रही है
झारखंड के सिमडेगा जिले में कोलेबिरा प्रखंड स्थित प्रसिद्ध बाघचंडी मंदिर में तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद सैकड़ों लोग आक्रोशित हो उठे और सड़क पर उतर आए. विरोध में लोगों ने दुकानें बंद रखीं और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. स्‍थानीय पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है. घटना बीते शनिवार रात की ही है, जिसकी खबर रविवार की सुबह फैली. कुछ दिन पहले इसी इलाके में चर्च पर हमले की खबर सामने आई थी.  

समाचार एजेंसी की खबर के मुताबिक, शनिवार की रात असामाजिक तत्वों ने मंदिर में तोड़फोड़ की और रविवार सुबह इसकी खबर फैलते ही लोग आक्रोशित हो उठे. इलाके के सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और तोड़फोड़ करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की.  

मंदिर के पुजारी ने बताया वाकया 

मंदिर के पुजारी पंचम सिंह ने बताया कि सुबह जब वह पूजा के लिए पहुंचे तो मंदिर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ मिला, बाहर लगा त्रिशूल उखाड़कर फेंक दिया गया था और परिसर में लगी लाइटें, गेट व पूजा सामग्री भी क्षतिग्रस्त कर दी गई थी. उन्होंने कहा कि मुख्य पूजा स्थल से भी छेड़छाड़ की गई है और कई धार्मिक वस्तुएं तोड़ी गई हैं, जिससे लगता है कि मंदिर की पवित्रता भंग करने का प्रयास किया गया है. 

बीजेपी, कांग्रेस नेताओं ने की घटना की निंदा 

कोलेबिरा के कांग्रेस विधायक विक्सल कोंगाड़ी, पूर्व विधायक विमला प्रधान और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस घटना की निंदा की है. हिंदू ब्रिगेड संगठन ने इसे जिले का सौहार्द बिगाड़ने की साजिश बताया है. संगठन का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व जिले के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ दिन पहले इसी इलाके में चर्च पर हमला हुआ और अब मंदिर में तोड़फोड़ की गई, यह गहरी साजिश का संकेत है. भाजपा के प्रदेश अशोक बड़ाइक ने कहा कि यह केवल मंदिर पर नहीं, बल्कि आस्था और संस्कृति पर सीधा प्रहार है. 

उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार में न सनातनी सुरक्षित हैं, न मंदिर और न ही सरना स्थल. भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मण बड़ाइक ने कहा कि यह घटना धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का प्रयास है और प्रशासन को तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.

जिसे हिरासत में लिया गया, वो विक्षिप्‍त!

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरीय अधिकारियों ने मंदिर परिसर पहुंचकर जांच शुरू की. सिमडेगा एसपी एम. अर्शी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने इस मामले में एक युवक को पकड़ा है. इस बीच पुलिस ने इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया है. दावा किया जा रहा है कि इसी ने घटना को अंजाम दिया है.  एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में युवक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की जानकारी मिली है, हालांकि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. 

Temple Attack, Jharkhand News, Crime News, Police Accountability, JMM Congress
