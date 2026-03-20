झारखंड: धान के भूसे में छिपा था दो करोड़ का गांजा, एनएच-39 पर पुलिस ने किया तस्करी का पर्दाफाश

Jharkhand News: झारखंड के लातेहार जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध गांजा जब्त किया है. तस्करों ने धान के भूसे के नीचे करीब 190 पैकेट गांजा छिपा रखा था ताकि किसी को शक न हो, लेकिन पुलिस ने इस चाल को नाकाम कर दिया. पुलिस को सूचना मिली थी कि एनएच-39 पर ‘यम्मी होटल' के पास एक संदिग्ध ट्रक खड़ा है. सूचना मिलते ही एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर अंचल पदाधिकारी नंदकुमार राम और एसआई राहुल सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित की गई.

तलाशी में खुला पूरा खेल

जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ट्रक सामान्य माल ढोने वाला लगा. लेकिन गहन जांच के दौरान भूसे की परतों के नीचे छिपाए गए गांजे के पैकेट मिले. कुल 190 पैकेट बरामद किए गए, जिनकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब दो करोड़ रुपए आंकी गई है.

ट्रक छोड़कर फरार हुए तस्कर

छापेमारी के समय ट्रक के पास कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था. इससे अंदेशा है कि पुलिस की भनक लगते ही तस्कर वाहन छोड़कर भाग निकले. पुलिस ने यूपी नंबर (UP 26 T 7820) वाले ट्रक को जब्त कर लिया है. एसपी के अनुसार यह मामला किसी बड़े अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है. पुलिस अब ट्रक के मालिक और चालक की पहचान करने में जुटी है.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गांजे की खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था. पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए जांच तेज कर दी गई है.

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