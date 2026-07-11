बारात की थी तैयारी; शादी से पहले दूल्हे की हत्या, गिरिडीह में होने वाली पत्नी के जीजा ने मौत के घाट उतारा

7 जुलाई को शादी थी. ऐसे में राजस्थान में काम करने वाला दूल्हा नीरज हाजरा 4 जुलाई को ही राजी खुशी अपने घर लौट रहा था. घर से थोड़ी दूर पहले ट्रेन से उतरा पिता को खबर दी, पिता पहुंचे लेकिन दूल्हा को लेकर उसका होने वाला साढ़ू चला गया. दिन बीता, रात बीती परन्तु नीरज घर नहीं लौटा. घरवाले परेशान ही गए, मोबाइल से कॉल लगाया उधर से जवाब आया स्विच ऑफ. चिंता बढ़ी तो नीरज के होनेवाले साढ़ू से सम्पर्क किया जवाब मिला उसे तो रात में ही गाड़ी पर बैठा दिया था. दूसरे दिन घरवाले थाना पहुंचे. लिखित शिकायत की. बड़ा बाबू ने कहा बच्चा नहीं हैं मिल जाएगा.

नीरज नहीं उसकी लाश मिली

समय बीतता गया लेकिन नीरज नहीं लौटा. पांच दिनों बाद घरवालों को खबर मिली कि नीरज की लाश बिहार के जमुई जिले के बीचकोड़वा में मिली. नीरज हत्या कर दी गई थी. हत्या की जानकारी पर एसपी डॉ बिमल कुमार ने खोरी महुआ के एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया. टीम ने नीरज के होनेवाले साढ़ू सुभाष पासवान को गिरफ्तार किया. सुभाष ने जुर्म स्वीकार किया और बताया कि वह अपनी साली से प्रेम करता था तथा उसी ने नीरज की हत्या की. रिश्तों को तार - तार करनेवाली यह घटना झारखण्ड के गिरिडीह जिला अंतर्गत जमुआ की हैं.

Giridih Murder Case: मृतक के परिजन

क्या है मामला?

जमुआ के भिखोडीह निवासी सुभाष हाजरा के एकलौते पुत्र नीरज की शादी तय हुई थी. शादी 7 जुलाई को थी घर में सबकुछ तैयारी की जा चुकी थी. चूंकि नीरज राजस्थान में काम करता था ऐसे में वह 4 जुलाई को जमुआ पहुंचा. जमुआ चौक से ही उसके होनेवाले साढ़ू ने उसे अपने साथ ले लिया. इसके बाद उसकी हत्या कर दी.

ढाई वर्षों से था साली से प्रेम

इस हत्याकांड का खुलासा गिरिडीह एसपी की टीम ने कर लिया. खोरी महुआ के एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार ने बताया कि नीरज के लापता होने के बाद से ही उसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही थी. इस बीच बिहार के जमुई में नीरज की लाश मिली तो गिरिडीह के एसपी डॉ बिमल कुमार में विशेष जांच दल का गठन किया. उनके नेतृत्व में जांच आरम्भ की गई और घटना को अंजाम देनेवाले सुभाष पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की गई. पूछताछ में उसने जुर्म को स्वीकार किया. उसकी निशानदेही पर घटना को अंजाम में उपयोग किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया गया हैं. मोबाइल के साथ साथ हत्या के लिए उपर्युक्त स्कूटी को भी बरामद कर लिया गया हैं.

एसडीपीओ ने बताया कि जांच में यह बात साफ हुई हैं कि जिस लड़की से मृतक नीरज की शादी होनी थी उस लड़की के साथ उसके जीजा सुभाष पासवान ( लड़की का जीजा ) का प्रेम संबध चल रहा था. पिछले ढाई वर्ष से दोनों प्रेम में थे. इसकी जानकारी पूछताछ में मृतक की होनेवाली पत्नी उर्मिला ने भी दी हैं.

उर्मिला ने बताया हैं कि उसका सुभाष के साथ प्रेम सबंध था और उसने कहा था कि शादी नहीं करना हैं वही उसको रखेगा. एसडीपीओ ने बताया कि सुभाष पासवान ने यह स्वीकार किया हैं कि उसने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया था. सुभाष को आज शाम या कल न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा.

थानेदार की रही हैं लापरवाही

एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार ने बताया कि इस कांड को लेकर जमुआ के थाना प्रभारी विभूति देव पर लापरवाही का आरोप लगा हैं. प्रथम दृष्टया लापरवाही प्रतीत हो रही हैं. गिरिडीह के एसपी ने इसकी जांच का निर्देश उन्हें दिया हैं शाम तक जांच रिपोर्ट भेज दी जाएगी. यहां बता दें कि इस घटना को लेकर गिरिडीह के जमुआ का माहौल गर्म रहा. पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन हुआ. थानेदार पर कार्रवाई की मांग की गई.

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