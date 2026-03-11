साउथ के इस स्टेशन से जुड़ेगा धनबाद, अमृत भारत ट्रेन को PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, रूट-किराए से लेकर हर डिटेल

झारखंड के औद्योगिक शहर धनबाद को दक्षिण भारत से सीधा रेल संपर्क देने की दिशा में एक बड़ी पहल होने जा रही है. लंबे समय से प्रतीक्षित पोत्तनूर–धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 16619/16620) का उद्घाटन 11 मार्च 2026 को किया जाएगा इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुचिरापल्ली स्टेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे. इस नई सेवा से झारखंड, विशेषकर धनबाद और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को दक्षिण भारत की यात्रा में काफी सुविधा मिलेगी.

यह ट्रेन धनबाद को तमिलनाडु के पोत्तनूर से जोड़ेगी और इसके संचालन से दक्षिण भारत की ओर जाने वाले यात्रियों को लंबी वेटिंग लिस्ट की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है. साथ ही यात्रा समय में भी लगभग 5 से 6 घंटे की कमी आएगी.

बोकारो और रांची रूट से चलेगी ट्रेन

नई अमृत भारत एक्सप्रेस धनबाद से गोमो होते हुए बोकारो स्टील सिटी और रांची मार्ग से संचालित होगी. प्रारंभिक प्रस्ताव में इस ट्रेन को गया रूट से चलाने की योजना थी, लेकिन बाद में यात्रियों की सुविधा और दूरी कम करने के लिए बोकारो–रांची रूट को अंतिम रूप दिया गया. ट्रेन का परिचालन साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा. प्रस्तावित समय-सारिणी के अनुसार यह ट्रेन सोमवार को धनबाद से रवाना होकर शनिवार को पोत्तनूर पहुंचेगी.वहीं वापसी में ट्रेन शनिवार को धनबाद के लिए प्रस्थान करेगी. रेलवे द्वारा जल्द ही सभी स्टेशनों की विस्तृत स्टॉपेज सूची जारी की जाएगी.प्रमुख संभावित स्टेशनों में तिरुचिरापल्ली, कोयंबटूर, बोकारो स्टील सिटी और रांची शामिल हैं.

20 कोच की होगी ट्रेन, सैकड़ों यात्रियों को मिलेगा लाभ

अमृत भारत एक्सप्रेस में कुल 20 कोच लगाए जाएंगे. इनमें 7 स्लीपर कोच, 10 जनरल कोच, एक पैंट्री कार और दो पावर कार शामिल होंगी. इस ट्रेन में लगभग 560 बर्थ उपलब्ध होंगी, जिनमें से धनबाद स्टेशन के यात्रियों के लिए लगभग 360 सीटों का विशेष कोटा निर्धारित किया गया है. इस ट्रेन के शुरू होने से झारखंड, बिहार और आसपास के राज्यों के हजारों यात्रियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और दक्षिण भारत की यात्रा पहले की तुलना में अधिक आसान हो जाएगी.

यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

अमृत भारत ट्रेनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है. इस ट्रेन में यात्रियों के लिए एर्गोनॉमिक डिजाइन वाली बर्थ, मॉड्यूलर टॉयलेट, एलईडी लाइटिंग, सीसीटीवी कैमरों के जरिए सुरक्षा निगरानी और हर बर्थ पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इसके अलावा ट्रेन में पैंट्री कार की व्यवस्था भी रहेगी, जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान भोजन और नाश्ते की सुविधा मिल सकेगी. रेलवे के अनुसार इन सुविधाओं से खासकर स्लीपर और जनरल क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी आरामदायक अनुभव मिलेगा.

बुकिंग और किराया

इस ट्रेन के लिए टिकट बुकिंग उद्घाटन से पहले शुरू की जा चुकी है या 11 मार्च से उपलब्ध कराई जा सकती है. यात्री भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के साथ-साथ रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर से भी टिकट बुक करा सकेंगे. स्लीपर क्लास का किराया अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों के समान रहने की संभावना है. उदाहरण के तौर पर समान दूरी के रूट पर किराया लगभग 595 से 600 रुपये के आसपास हो सकता है, हालांकि अंतिम किराया यात्रा की कुल दूरी के आधार पर रेलवे की ओर से निर्धारित किया जाएगा. रेलवे ने यह भी संकेत दिया है कि वेटिंग लिस्ट कम करने के लिए जनरल कोटे में पर्याप्त सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी. यह नई अमृत भारत एक्सप्रेस धनबाद और दक्षिण भारत के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण और सुविधाजनक विकल्प साबित होगी



