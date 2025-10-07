गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी के साथ ठंड की दस्तक, पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं

उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित विश्वप्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी हुई. घाटी की खूबसूरत वादियों में सीजन की पहली बर्फबारी को देख सैलानियों के चेहरे खुशी से खिलखिला उठे. जिन लोगों को इतनी जल्दी बर्फ देखने की उम्मीद नहीं थी, उनके लिए यह अनुभव किसी सपने के सच होने जैसा रहा. सुबह-सुबह शुरू हुई हल्की से मध्यम बर्फबारी ने कंगडोर के हरे-भरे मैदानों को सफेद चादर में ढक दिया और सर्दियों की औपचारिक शुरुआत का संकेत दे दिया.

सैलानियों ने उठाया बर्फबारी का लुत्फ

गुलमर्ग के चीड़ के जंगलों, छतों और ढलानों पर बर्फ की परत जमने से पूरा क्षेत्र पोस्टकार्ड जैसे दृश्य में तब्दील हो गया. पर्यटक घाटी के इस शीतकालीन वंडरलैंड में तस्वीरें खींचते, बर्फ के पुतले बनाते और गर्म चाय व स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेते नज़र आए. ऑनलाइन साझा की गई तस्वीरों में गुलमर्ग का प्रसिद्ध कोलाहोई पैनोरमा कैफ़े विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. बर्फ से घिरे वातावरण में यह कैफ़े पर्यटकों के लिए गर्मजोशी और ताजगी का ठिकाना बन गया है. इसके ऊंचे स्थान से दिखाई देते बर्फ से लदे पहाड़ों के नज़ारे ने हर आगंतुक का दिल जीत लिया.

इस बार अच्छे पर्यटन की उम्मीद

देश-विदेश से आए पर्यटकों ने इस अनुभव को यादगार बताया. उनके लिये पहली बार बर्फ देखना किसी सपने के सच होने जैसा है, उनको गुलमर्ग वाकई जादुई लग रहा है. स्थानीय गाइड, होटल व्यवसायी और टट्टू मालिकों ने भी इस बर्फबारी का स्वागत किया. स्थानीय लोगो ने उम्मीद जताई है कि सर्दियों के जल्दी आने से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्की सीज़न से पहले स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी. एशिया की सबसे ऊंची केबल कारों में से एक गुलमर्ग गोंडोला, जो कंगडोर और अफरावत चोटियों को जोड़ती है जो पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण बनी है.

कश्मीर की खूबसूरत वादियों में लगे चार चांद

यहां से बर्फ से ढकी घाटी का मनमोहक हवाई दृश्य हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है. फिलहाल गुलमर्ग की सभी सड़कें खुली हैं, हालांकि फिसलन भरे मार्गों को देखते हुए वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. साल की इस पहली बर्फबारी ने सर्दियों के मौसम को लेकर नई उम्मीदें और उत्साह जगा दिया है. साहसिक खेल आयोजक अब आगामी हफ्तों में स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग गतिविधियों की तैयारी में जुट गए हैं. प्रकृति की इस पहली बर्फीली मुस्कान के साथ गुलमर्ग ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह सचमुच कश्मीर का मुकुट है. जहां हर बर्फ का फाहा कविता बनकर गिरता है और हिमालय की सुंदरता को चार चांद लगा देता है.