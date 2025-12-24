गुलमर्ग-सोनमर्ग में बर्फबारी जारी, मनाली में न्यू ईयर पर जबरदस्त स्नोफॉल! पहाड़ों की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये लिस्ट जरूर देखें

साल 2025 खत्म होने को है और 2026 की आहट के बीच देश में विंटर टूरिज़म अपने पीक पर पहुंच गया है. नए साल के जश्न के लिए हिल स्टेशनों में भीड़ उमड़ने लगी है। इस बीच IMD के ताजा पूर्वानुमान में यह संकेत हैं कि पश्चिमी हिमालय पर अगले कुछ दिनों में बर्फबारी का सिलसिला तेज हो सकता है.

IMD के मुताबिक पश्चिमी हिमालयी राज्यों- जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना है.

टॉप 10 हिल स्टेशनों में बर्फबारी का अनुमान

1. मनाली (हिमाचल प्रदेश)

मनाली में 28 दिसंबर को दिनभर बर्फबारी की संभावना है. जबकि 29 दिसंबर को हल्की बर्फ गिरेगी. न्यू ईयर की रात यानी 31 दिसंबर को भारी बर्फबारी की संभावना (65% ओवरनाइट) है. तापमान 6°C से -12°C के बीच दर्ज किया जा रहा है.

2. शिमला (हिमाचल प्रदेश)

IMD के अनुसार पश्चिमी हिमालय में 22–27 दिसंबर के दौरान कई इलाकों में बर्फबारी की संभावना है. शिमला में हल्की बर्फबारी के आसार बढ़ रहे हैं, खासकर 26–29 दिसंबर के बीच.

3. कुल्लू–रोहतांग पास

रोहतांग में रात के वक्त तापमान शून्य से नीचे चला जाता है. IMD के फोरकास्ट के मुताबिक 28-29 दिसंबर को बर्फबारी की संभावना है.

4. गुलमर्ग (जम्मू-कश्मीर)

IMD बुलेटिन के अनुसार जम्मू-कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना है. पर्यटकों के लिए यह बेहतरीन समय माना जा रहा है. गुलमर्ग में 30-31 दिसंबर को बर्फबारी की संभावना है. इन दिनों भी कश्मीर में पहाड़ बर्फ से लदे हुए हैं.

5. सोनमर्ग (जम्मू-कश्मीर)

गुलमर्ग और सोनमर्ग समेत कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके जबरदस्त बर्फबारी की चपेट में हैं. इस भारी हिमपात के कारण कश्मीर के कई क्षेत्र अब बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं, जो बेहद मनमोहक दृश्य पेश कर रहे हैं. रात के वक्त तापमान माइनस में जा रहा है. 28-31 दिसंबर को भी भारी बर्फबारी की संभावना है.

कश्मीर में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है.

6. पहलगाम (J&K)

घाटी में बारिश के साथ चिल्ला-ए-कलां की शुरुआत हो चुकी है. पहाड़ सफेद बर्फ से लदे हैं. पर्य़टक खूब आनंद ले रहे हैं. पहलगाम में भी तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है. बुधवार को यानी 31 दिसंबर को बर्फबारी की संभावना है.

7. मसूरी (उत्तराखंड)

उत्तराखंड में कई जगहों पर घना कोहरा और ठंडी हवा, साथ ही ऊंचे क्षेत्रों में छिटपुट बर्फबारी की संभावना जताई गई है.

8. नैनीताल (उत्तराखंड)

IMD की विस्तारित चेतावनी के अनुसार आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी संभव, तापमान तेजी से गिर रहा है.

9. दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)

सब–हिमालयी पश्चिम बंगाल में घने कोहरे और गिरते तापमान के कारण हाई रेंज में हल्की बर्फबारी की संभावना है.

10. अटल टनल–सिस्सू क्षेत्र (हिमाचल)

मनाली और लाहौल के बीच के इस हिस्से में 27 दिसंबर के बाद भारी बर्फबारी की संभावना है.

पश्चिमी हिमालय में बर्फबारी तय

IMD ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी रहेगा.

घूमने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ख्याल

भारी बर्फबारी वाले दिनों (27 दिसंबर – 3 जनवरी) में मनाली, रोहतांग, गुलमर्ग और सोनमर्ग में सावधानी बरतें. कई क्षेत्रों में घना कोहरा और ठंड भी रहेगी. पहाड़ों में बर्फ जमने से स्लिपरी रोड्स की संभावना है.