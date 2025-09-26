विज्ञापन
ये सोनम वांगचुक का नहीं, लद्दाख के लोगों का गुस्सा है- ओवैसी

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लद्दाख संकट पर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि यह गुस्सा सोनम वांगचुक का नहीं, बल्कि वहां के लोगों का है. उन्होंने बिहार में गठबंधन और 'आई लव मोहम्मद' विवाद पर भी खुलकर बात की.

लद्दाख पर ओवैसी का सबसे बड़ा हमला: 'ये सोनम वांगचुक नहीं, लोगों का गुस्सा है'.

Ladakh News: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने केंद्र सरकार की नीतियों पर बड़ा हमला बोला है. एनडीटीवी से खास बातचीत में ओवैसी ने लद्दाख में चल रहे विरोध प्रदर्शनों (Ladakh Protest) को सिर्फ एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuck) का नहीं, बल्कि वहां की पूरी जनता का आक्रोश बताया है. 

'मक्खी की तरह दूध में से निकाल फेंका'

लद्दाख की वर्तमान स्थिति और स्थानीय लोगों द्वारा किए जा रहे विरोध पर टिप्पणी करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह मौजूदा स्थिति अनएक्सपेक्टेड नहीं थी. उन्होंने तीखे लहजे में कहा, 'लद्दाख में तो ये होना ही था, उनको मक्खी की तरह दूध में से निकाल फेंका.' उनका इशारा इस ओर था कि लद्दाख के लोगों की मांगों की अनदेखी की जा रही थी, जिसका परिणाम यह विरोध है. ओवैसी ने कहा कि वह लद्दाख की जनता के साथ पूरी तरह एकजुटता से खड़े हैं.

बिहार गठबंधन पर 'इंतजार अब और नहीं'

लद्दाख के अलावा, ओवैसी ने बिहार की राजनीति पर भी अपना रुख स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि AIMIM बिहार में महागठबंधन के साथ तालमेल के लिए तैयार थी, लेकिन पार्टी बहुत दिनों तक इंतजार नहीं कर सकती.' उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों को गठबंधन के लिए पत्र लिखा था. पत्र में लिखा था- 'आप हमें 6 सीटें दे दीजिए, मंत्री भी मत बनाइए, केवल सीमांचल बोर्ड का गठन कर दीजिए.' 

'इश्क में तोहमत लगते रहते हैं'

उन्होंने राजद के रवैये पर तंज कसा और कहा कि दुनिया को बताने के लिए लालू जी के घर के बाहर ढोल बजाया गया. उन्होंने राजद को चुनौती दी कि वे हैदराबाद आकर चुनाव लड़ें और 'यादव का नेता' बनें. ओवैसी ने भावुक होते हुए कहा, 'हमें इश्क है सीमांचल की जनता से, इश्क में तोहमत लगते रहते हैं.'

सीमांचल में घुसपैठ, केंद्र सरकार निशाने पर

सीमांचल में घुसपैठ के आरोपों पर ओवैसी ने केंद्र की एनडीए सरकार को सीधे घेरे में लिया. उन्होंने कहा कि 11 सालों से आप सत्ता में हैं. हर जगह बीएसएफ है. यदि सीमांचल में घुसपैठिया है तो आप जिम्मेदार हैं. ओवैसी ने कहा कि सीमांचल में एकमात्र घुसपैठिया वह महिला (शेख हसीना) है, जिसे प्रधानमंत्री (पीएम मोदी) बांग्लादेश से लाकर यहां बैठाए हैं. उन्होंने सीमांचल में विकास की कमी, एम्स न होने और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में विषयों को बंद करने की कोशिश पर भी चिंता जताई.

