विज्ञापन
विशेष लिंक

जम्मू: आतंकी हमले की थी तैयारी, तभी पुलिस ने किया गिरफ्तार, पाकिस्तान से जुड़े तार

पुलिस ने एहतियात के तौर पर संदिग्ध के डिजिटल डिवाइस (जैसे मोबाइल फोन) जब्त कर लिए हैं. इनकी बारीकी से जांच की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि उसने और किस-किस से बात की.

Read Time: 2 mins
Share
जम्मू: आतंकी हमले की थी तैयारी, तभी पुलिस ने किया गिरफ्तार, पाकिस्तान से जुड़े तार

जम्मू पुलिस को आतंकी साजिश के मामले में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने एक 19 साल के लड़के को गिरफ्तार किया है, जिस पर गंभीर आरोप हैं कि उसे ऑनलाइन माध्यमों से कट्टरपंथी बनाया गया था और वह किसी आतंकी हमले की साजिश रच रहा था. यह लड़का मूल रूप से रियासी जिले का रहने वाला है, लेकिन पिछले कुछ समय से जम्मू के बठिंडी इलाके में रह रहा था.

जांच में हुआ बड़ा खुलासा

पुलिस ने बताया कि यह युवक बहू फोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 331/2025 u/s 113(3) BNS के तहत एक मुख्य संदिग्ध है. शुरुआती जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी मोबाइल फोन के जरिए पाकिस्तान और कुछ अन्य विदेशी देशों में बैठे अपने हैंडलरों के लगातार संपर्क में था. यह दिखाता है कि इस साजिश के तार सीमा पार से जुड़े हुए थे.

आतंकी हमले की थी तैयारी

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, "आरोपी को ऑनलाइन माध्यम से बहकाया जा रहा था और वह कथित तौर पर आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था."

जब्त हुए डिजिटल डिवाइस

पुलिस ने एहतियात के तौर पर संदिग्ध के डिजिटल डिवाइस (जैसे मोबाइल फोन) जब्त कर लिए हैं. इनकी बारीकी से जांच की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि उसने और किस-किस से बात की और उसकी पूरी योजना क्या थी. यह गिरफ्तारी इस बात पर ज़ोर देती है कि आजकल युवा किस तरह इंटरनेट के माध्यम से आतंकी समूहों के निशाने पर आ रहे हैं.

(जम्मू से दीप दत्ता की रिपोर्ट)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jammu Police, Jammu Police Action, Jammu Police Online Radicalised Youth Arrested, Pakistan Link, Jammu Crime
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com