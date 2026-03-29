कुपवाड़ा में सेना की यूनिट में गोलीबारी, 3 जवान घायल, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश

जम्मू-कश्मीर के कपुवाड़ा में सेना की यूनिट में गोलीबारी की खबर सामने आई है. इस गोलीबारी में तीन जवान घायल हो गए हैं. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. मिली जानकारी के अनुसार यह घटना रात के समय बैरक के अंदर हुई. सेना का कहना है कि सेना के जवान की गलती के कारण यह हादसा हुआ.

जिस जवान के इंसास राइफल की लगी गोली, वो गिरफ्तार

घायल हुए तीनों जवानों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है. तीनों जवान इंसास राइफल से गोली से घायल हुए हैं. सभी घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. उन्हें 168 मिलिट्री अस्पताल द्रगमुल्ला में भर्ती किया गया. जानकारी के मुताबिक जिस जवान के इंसास से गोली चली है उसे गिरफ्तार कर लिया गया हैं.

सेना ने मामले की जांच के दिए आदेश

फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. गोलीबारी का कारण अभी साफ नहीं है. सेना का कहना है कि मामले की जांच जारी है. जांच के बाद और जानकारी सामने आएगी. सेना ने इस पूरे मामले की जांच के लिये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का भी आदेश दे दिया है.

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