कुपवाड़ा के चौकीबल में सर्च ऑपरेशन, सेना को मिला हथियारों का जखीरा

ऑपरेशन महादेव के बाद से घाटी में सुरक्षा एजेंसिया चौकस हैं. मंगलवार को कुपवाड़ा के चौकीबल में भी एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया. इसकी जानकारी चिनार कोर की तरफ एक्‍स पर दी गई है. सेना ने बताया कि विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर जम्‍मू कश्‍मीर पुलिस के साथ मिलकर कुपवाड़ा के चौकीबल में एक ज्‍वॉइन्‍ट सर्च ऑपरेशन चलाया गया है. तलाशी के दौरान, एक आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 1 AK-47 राइफल, 3 मैगज़ीन, 17 UBGL और गोला-बारूद का जखीरा और युद्ध सामग्री बरामद की गई. पुलिस आगे की जांच में जुट गई है.

