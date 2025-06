सोनम ने 'मंगल दोष' के चक्कर में पति राजा को मरवा दिया! पिता ने जानिए क्या बताया

क्या पढ़ी-लिखी सोनम ने 'मंगल दोष' के चक्कर में अपने पति राजा रघुवंशी को मरवा दिया? इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं. बेटे को खोने के गम डूबे राजा के पिता ने सोनम पर अपनी कुंडली का 'मंगल दोष' मिटाने के लिए पति की हत्या करवाने का आरोप लगाया है. उनके मुताबिक सोनम ने ऐसा इसलिए किया ताकि वह अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाह से शादी कर सके. राजा के पिता ने मंगलवार को मांग की कि उनके बेटे के हत्यारों को मौत की सजा दी जानी चाहिए. मेघालय पुलिस के मुताबिक हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी (29) की साजिशन हत्या में उनकी पत्नी सोनम (25) कथित रूप से शामिल थी. उसने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाह (20) की मदद से वहां भाड़े के तीन हत्यारे बुलाए थे. (17 दिन सोनम ने क्या किया, पढ़ें)

Fatehpur, Uttar Pradesh: Raj Kachwaha, accused in the Indore Raja Raghuvanshi murder case, is from Rampur village. His family claims he's innocent and falsely implicated. His uncle says, "He was not working at their house, he was working in the factory..." pic.twitter.com/JugC4Xr95U

अधिकारियों ने बताया कि सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पुलिस के सामने रविवार देर रात सरेंडर किया. कुशवाह समेत चार आरोपियों को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाह के साथ मिलकर भाड़े के हत्यारों के जरिए पति राजा रघुवंशी की हत्या कराई थी.

राजा रघुवंशी की मौत से शोक में डूबे उनके पिता अशोक रघुवंशी ने कहा, ‘मेरा बेटा तड़प-तड़प कर मरा है. उसकी हत्या के सभी दोषियों को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए, ताकि एक नजीर पेश हो और आइंदा किसी माता-पिता को उनका बेटा इस तरह ना खोना पड़े.'

वह यह कहते हुए भावुक हो जाते हैं कि हनीमून मनाने मेघालय गया उनका बेटा ताबूत में घर लौटा. उन्होंने कहा, ‘जघन्य तरीके से हत्या के कारण मेरे बेटे का पार्थिव शरीर क्षत-विक्षत था. मैं दिल का मरीज हूं, इसलिए मेरे स्वास्थ्य की चिंता करते हुए मेरे परिवार के लोगों ने ताबूत खोलकर मुझे अपने बेटे के अंतिम दर्शन करने से रोक दिया.'

VIDEO | Indore: Raja Raghuvanshi's father Ashok Raghuvanshi says, “They got married on May 11. Sonam came here for four days and went back to her home later. Children made a plan for a holiday. She left from her house and called my son at the airport… Her nature was very nice,… pic.twitter.com/nQpLuHmDLm