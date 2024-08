"खाना ऑर्डर करना भी खतरे से खाली नहीं": जोमैटो एजेंट पर महिला के यौन शोषण का आरोप

जब किसी जोरों की भूख लगी हो या फिर कुछ अच्छा खाने का मन हो तो लोग झट से ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं. ऑनलाइन फूड डिलीवर करने वाले प्लेटफॉर्म की सर्विस से लोगों को काफी सहूलियत मिल गई है. लेकिन हाल में ही एक महिला ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी से जुड़ा एक डरावना वाकया साझा किया. एक महिला ने ज़ोमैटो डिलीवरी एजेंट द्वारा कथित यौन उत्पीड़न करने का जिक्र किया है.

एक्स पर महिला ने कहा कि उसके साथ ये सब तब हुआ जब उसने अहमदाबाद में भारी बारिश के बीच मंगलवार देर रात कॉफी का ऑर्डर दिया. उसने कहा कि हालांकि डिलीवरी में देरी हुई, लेकिन वह इस स्थिति को पूरी तरह से समझती है और इसलिए उसे कॉफी का इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं थी. महिला ने लिखा, "डिलीवरी पार्टनर लगातार मुस्कुराते हुए देरी के लिए माफ़ी मांग रहा था, जिससे मैं असहज हो गई, लेकिन मैंने इसे अनदेखा कर दिया, यह सोचकर कि मैं देश के मौजूदा हालात देखते हुए ज्यादा घबरा रही हूं."

please everyone help me :( @zomato @zomatocare pic.twitter.com/DDXiIsQu3k