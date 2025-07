पिछले महीने अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की जांच अभी चल ही रही है कि विदेशी मीडिया इस मामले में पायलट की गलती बताने पर लगा हुआ है. इसी बीच अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) की चेयरपर्सन जेनिफर होमेंडी ने मीडिया के इन तर्कों पर एक बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि, 'दुर्घटना के कारण के बारे में निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी. इतने बड़े हादसे की जांच करने में समय लगता है.'

Statement from NTSB Chairwoman Jennifer Homendy:

“Recent media reports on the Air India 171 crash are premature and speculative. India's Aircraft Accident Investigation Bureau just released its preliminary report. Investigations of this magnitude take time. We fully support the…