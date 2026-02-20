राहुल गांधी के घर रची गई AI समिट को बदनाम करने की साजिश... कांग्रेस के शर्ट उतार प्रदर्शन पर BJP का बड़ा हमला

राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 (India AI Impact Summit 2026) के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक शर्ट उतार कर विरोध प्रदर्शन किया. इस मामले में बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने कहा कि यह सोची-समझी रणनीति तहत हुई है.

बीजेपी नेता संबित पात्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ प्रदर्शनकारी बारकोड लेकर कार्यक्रम के भीतर प्रवेश कर गए थे और उन्होंने विरोध स्वरूप अपनी टी-शर्ट उल्टी पहनी हुई थी. पात्रा का दावा है कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति थी. इस पूरे घटनाक्रम की योजना राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की उपस्थिति में, राहुल गांधी के आधिकारिक आवास पर तैयार की गई थी.

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, "...यह किसी युवा कांग्रेस नेता द्वारा सड़क पर रची गई योजना नहीं थी. इसकी योजना राहुल गांधी के आवास पर, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की उपस्थिति में बनाई गई थी. यह एक प्रयोग है, कोई संयोग नहीं."

#WATCH | Delhi: On the protest by Indian Youth Congress workers, BJP MP Sambit Patra says, "Rahul Gandhi and the Congress Party are traitors of the highest order. The nation's biggest traitors. Wherever the country progresses, wherever happiness prevails, they will surely spoil… pic.twitter.com/X74ZbmCv1u — ANI (@ANI) February 20, 2026

सांसद संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी घोर गद्दार हैं. देश के सबसे बड़े गद्दार. जहां भी देश प्रगति करता है, जहां भी खुशहाली आती है, ये उसे बिगाड़ देते हैं. ये गद्दार हैं. कांग्रेस के लिए मेरे पास सिर्फ तीन शब्द हैं- बेशर्म, दिमागहीन, निर्लज्ज. आज तो ये बेशर्म और दिमागहीन हो गए. कांग्रेस में इतनी अक्ल नहीं है कि यह एआई शिखर सम्मेलन भाजपा का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का एआई शिखर सम्मेलन है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जो किया, उससे पूरे देश के युवा नाराज हैं.

पीयूष गोयल ने विपक्ष पर निशाना साधा

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 'जब देश आगे बढ़ता है, तो कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होती है.' उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ऐसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में बाधा डालना प्रगति को रोकने की कोशिश है.

अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास : राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब पूरी दुनिया नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट को देख रही थी और प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व की साक्षी बन रही थी, तब कांग्रेस पार्टी ने देश का गौरव बढ़ाने के बजाय इस आयोजन में बाधा डालने का रास्ता चुना. युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अनुचित व्यवहार करते हुए आयोजन स्थल पर हंगामा खड़ा करना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास भी है.

जब पूरा विश्व भारत को नई दिल्ली में मौजूद भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करते हुए देख रहा था और तकनीक व नवाचार के क्षेत्र में हमारे बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का साक्षी बन रहा था, उस समय कांग्रेस ने देश का सम्मान बढ़ाने के बजाय आयोजन में व्यवधान उत्पन्न करने का… — Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 20, 2026

देश की छवि खराब करके अराजकता फैलाने... CM योगी

CM योगी ने कहा कि दिल्ली के आयोजित AI समिट में 100 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व हो रहा है. कांग्रेस के संगठन ने आज भारत मंडपम पर शर्मनाक घटना को अंजाम किया है. ये लोग देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. ये देश की छवि खराब करके अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.

#WATCH | Lucknow | On a protest by the Indian Youth Congress at the India AI Impact Summit, UP CM Yogi Adityanath says, "Today, the youth wing of the Congress party attempted a shameful incident at Bharat Mandapam. An attempt has been made to tarnish India's image globally, and… pic.twitter.com/IZtW0FfYAP — ANI (@ANI) February 20, 2026

कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन से देश शर्मिंदा हुआ... शिवराज सिंह

भारत एआई शिखर सम्मेलन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन से देश शर्मिंदा हुआ. यह सिर्फ कपड़े उतारने की बात नहीं थी, बल्कि भारत माता के सम्मान के साथ खिलवाड़ था. मैं सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खर्गे से पूछना चाहता हूं—क्या आपके लिए राजनीति देश की गरिमा से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है?



