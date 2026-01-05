दिल्ली में नग्न कर युवक की पिटाई के बाद माता-पिता का छलका दर्द, कहा- हमें बस इंसाफ चाहिए

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से एक बेहद शर्मनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक युवक को उसके घर से घसीटकर बाहर निकाला गया, उसके कपड़े फाड़े गए और सड़क पर नंगा कर बेरहमी से पीटा गया. इस दौरान उसके पिता के साथ भी मारपीट की गई. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हमलावर खुलेआम सड़क पर युवक और उसके पिता के साथ हिंसा कर रहे हैं, जबकि आसपास मौजूद लोग और पुलिसकर्मी मूकदर्शक बने रहे. इस घटना ने राजधानी में कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पीड़ित पिता राजेश गर्ग ने बताया, “2 जनवरी को दोपहर करीब 3 से 3:30 बजे मैं घर के बाहर खड़ा था. तभी पिंटू यादव का नौकर शुभम यादव आया और मुझे धक्का दिया. इसके बाद पिंटू यादव और शुभम यादव ने मेरे कपड़े फाड़ दिए और चेहरे पर मुक्कों से हमला किया. पिंटू यादव का हमारे नीचे एक फिटनेस सेंटर है. मेरे बेटे की शादी 10 दिन बाद है, उसे भी बुरी तरह पीटा गया. मैंने उसे सड़क पर पड़ा देखा. मेरे दोनों बेटे घर छोड़कर चले गए हैं और उनके मोबाइल भी बंद हैं. हमें नहीं पता वे कहां हैं. पुलिस ने अब तक सिर्फ पिंटू यादव को गिरफ्तार किया है, बाकी सभी आरोपी फरार हैं. मैं चाहता हूं कि सभी को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए.”

पीड़ित की पत्नी रीता गर्ग ने बताया, “यह प्रॉपर्टी हमारे नाम पर है. क्या हम अपनी ही प्रॉपर्टी पर खड़े नहीं हो सकते? उस दिन मैं और मेरे पति घर के बाहर खड़े थे, तभी शुभम यादव ने मेरे पति को पकड़ लिया. जब मैं बचाने गई तो पिंटू यादव अपनी थार गाड़ी इतनी तेज़ी से लेकर आया कि मेरे पति की जान बाल-बाल बची. फिर उसने मेरे पति को पीटना शुरू कर दिया. उसके बाद मेरे बेटे को मारा. पिंटू यादव, विकास यादव और शुभम यादव ने मिलकर मेरे पति को पेड़ के पास जमीन पर पटक दिया. मुझे धक्का दिया गया, पेट में लात मारी गई, बाल खींचे गए. मैं मदद के लिए पुलिस स्टेशन भागी, लेकिन तब तक ये लोग घर में घुसकर मेरे बेटे को घसीटकर बाहर ले आए. उसके सारे कपड़े उतार दिए गए और उसे नंगा कर पीटा गया. लोग देखते रहे, मेरा बेटा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा… क्या यह बलात्कार से कम है?”

इस वायरल वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, “ये है आपके एक वोट की ताक़त", उन्होंने कहा कि लक्ष्मी नगर में पिता और बेटे को सड़क पर नंगा कर पीटा गया, यह दिल्ली में पूरी तरह गुंडाराज स्थापित होने का सबूत है. उन्होंने वीडियो में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए. सौरभ भारद्वाज ने यह भी दावा किया कि नीली जैकेट में दिख रहा व्यक्ति खुद को बीजेपी नेता बताता है और उसके सोशल मीडिया पर बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ फोटो हैं.

“आपके एक वोट की ताक़त”



पीड़ित राजेश गर्ग और उनके बेटे को साथ सड़क पर “नंगा” किया गया , फिर खूब पीटा



जी हाँ ,अब गुंडाराज दिल्ली में पूरी तरह स्थापित हो चुका है



पुलिस की हालत भी वीडियो में देखिए



लक्ष्मी नगर की घटना है , नीली जैकेट में जो नेता दिखाई दे रहा है, खुद को BJP का… pic.twitter.com/fcuo5B8kHK — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) January 5, 2026

बताया जा रहा है कि विवाद की जड़ पीड़ित द्वारा अपने घर में खोला गया एक जिम है. फिलहाल पुलिस ने पिंटू यादव को को गिरफ्तार किया है और बाकी अभी फरार है. मारपीट करने वाले युवाओं में से एक है ओंकार यादव जिसे बीजेपी का नेता बताया जा रहा है. इस घटना ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

