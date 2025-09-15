विज्ञापन
महिलाओं को नागिन बोलने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती ने फिर दिया विवादित बयान, कहा, दो रुपए में बिकोगी

यति नरसिंहानंद सरस्वती शनिवार को दुर्गापुरम शिव मंदिर बुलंदशहर में श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए थे. उसी दौरान उन्होंने अपने बेबाक अंदाज में एक बार फिर से विवादित बयान दिया.

उत्तरप्रदेश के बुलंदशहर में एक कथा के दौरान जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बार फिर महिलाओं और मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जो महिलाएं एक बेटे को जन्म देती है वह नागिन की तरह होती हैं. कार्यक्रम में बैठी महिलाओं से कहा कि आप अपने परिवार को बड़ा करो वरना दो-दो रुपये में बिकोगी. ये लोग जबरन रखैल बना कर रखेंगे. नफरत भरे शब्दों से लोगों में कहीं न कहीं नाराजगी है. 

भागवत कथा में दिया विवादित बयान

यति नरसिंहानंद सरस्वती शनिवार को दुर्गापुरम शिव मंदिर बुलंदशहर में श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए थे. उसी दौरान उन्होंने अपने बेबाक अंदाज में एक बार फिर से विवादित बयान और टिप्पणी करते हुए हिंदुओं को खतरे में बता दिया. कहा, "मुसलमान खूब बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन हमारी बेटियां एक या दो बच्चे ही पैदा कर रही हैं. ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नही जब तुम लोगों को जबरन उठा कर ले जाएंगे ये लोग, इस लिए कहता हू की एक बेटे का पागलपन छोड़ो कम से कम तीन चार बेटे और एक बेटी होनी चाहिए. 5-6 बच्चे कम से कम पैदा करो, जल्दी शादी करो और खानदान बड़ा करो तभी हिंदू सुरक्षित रहेगा,वरना मुसलमा एक दिन आपको मारकर घरों पर कब्जा करेंगे, बहन बेटियों को मंडियों में बेचेंगे, बलात्कार करेंगे और रखैल बनाएंगे, सावधान हो जाओ अभी वक्त है."

महिलाओं में दिखी नराजगी

वहीं, बुलंदशहर की महिलाओं में यति नरसिंहानंद के बयान के बाद कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है, कुछ महिलायें कैमरे पर बोली और कुछ महिलाएं कैमरे से बचती हुई नजर आई. वहीं अंजू नाम की महिला ने कहा बाबा गारंटी दे दे की वो खर्च करेंगे पढ़ाई लिखाई का सारा, खाली लेक्चर देने से कुछ भी नही होता है, एक बच्चे को ही पढ़ाना लिखाना अच्छी परवरिश देना बहुत मुश्किल पड़ जाता है. 5-6 बच्चों को कैसे पढ़ाया लिखाया जाएगा.

'हमें कोई छू नहीं सकता'

महिलाओं ने कहा कि रही बात कि हमे कोई उठा कर ले जाएगा, जब तक हम नहीं चाहेंगे कोई हमे छू भी नही सकता, और महिलाओं ने कहा कि, सभी मुसलमान एक जैसे नहीं है. हम सब प्यार से रहते हैं. कृपया नफरत का जहर मत घोलो बाबा जी. महिलाओं ने गुस्से में कहा कि, "वो कौन होते हैं हमे नागिन कहने वाले, बच्चा पैदा करने में कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा होती है वो बाबा ये क्या जानें".

पूरी स्टोरी पढ़ें

