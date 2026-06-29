चूरू तक 3 बड़ी पाइपलाइन, सीकर-झुंझुनूं को फायदा, हरियाणा-राजस्थान को पीने का पानी, हथिनीकुंड बैराज से शेखावाटी आएगा यमुना का पानी

हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना के पानी को लेकर दिल्ली में MoA साइन हो गया. आज का दिन राजस्थान के लिए ऐतिहासिक रहा है. इस परियोजना के जरिए हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से यमुना का पानी राजस्थान के शेखावाटी तक पहुंचाने का टारगेट है. इसके लिए तीन बड़ी पाइपलाइन बिछाई जाएगी. अब जब यमुना जल परियोजना पर हरियाणा और राजस्थान के बीच एमओए साइन हो गया तो वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके पुराने बयान की याद दिलाई. राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत ने कहा था कि जिस दिन यमुना का पानी राजस्थान आएगा, वे मुख्यमंत्री का सम्मान करेंगे. अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा MOA के बाद कल जयपुर लौट रहे हैं, इसलिए गहलोत को अपने बयान के मुताबिक जयपुर एयरपोर्ट पहुंचकर उनका अभिनंदन करना चाहिए.

शेखावाटी को सबसे बड़ा फायदा

राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को “आधुनिक राजस्थान का भगीरथ” बताते हुए कहा कि उन्होंने वर्षों से लंबित यमुना जल परियोजना को साकार करने काम किया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं. भाजपा नेता ने कहा कि इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा शेखावाटी क्षेत्र को मिलेगा. योजना में हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से राजस्थान के हिस्से का 577 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी एमसीएम यमुना जल लाया जाएगा.