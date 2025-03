PM मोदी ने आज महिलाओं को सौंपा अपने सोशल मीडिया अकाउंट का जिम्मा, महिला दिवस पर नारी शक्ति को किया नमन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्‍ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘X' और इंस्‍टाग्राम को एक दिन के उन महिलाओं को सौंपा है, जिन्‍होंने अलग-अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं. आज महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए पीएम ने ‘X' पर पोस्ट किया और लिखा, 'हम महिला दिवस पर नारी शक्ति को नमन करते हैं. हमारी सरकार ने हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम किया है, जो हमारी योजनाओं और कार्यक्रमों में झलकता है. आज, जैसा कि वादा किया गया था, मेरी सोशल मीडिया प्रॉपर्टीज़ उन महिलाओं द्वारा संभाली जाएंगी जो विविध क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं!'

We bow to our Nari Shakti on #WomensDay! Our Government has always worked for empowering women, reflecting in our schemes and programmes. Today, as promised, my social media properties will be taken over by women who are making a mark in diverse fields! pic.twitter.com/yf8YMfq63i