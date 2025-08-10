प्लास्टिक की थैलियों में मिला महिला का सिर और कटे हुए अंग, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

कर्नाटक से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सड़क किनारे कई प्लास्टिक की थैलियों में एक महिला का कटा हुआ सिर और क्षत-विक्षत शरीर मिला. ये मामला कोराटागेरे के कोलाला गांव का है. पुलिस के अनुसार, 7 अगस्त को राहगीरों को महिला के शरीर के अंगों से भरी सात थैलियां दिखी. तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई. बाद में, कोराटागेरे पुलिस ने घटनास्थल की तलाशी ली और 8 अगस्त को शरीर के अंगों और सिर से भरे सात और प्लास्टिक के थैले बरामद किए. जांच दल में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि अभी तक उसकी पहचान की पुष्टि नहीं हुई है.

तुमकुरु के पुलिस अधीक्षक अशोक के.वी. ने शुक्रवार को कोराटागेरे के पास कोलाला गांव और आस-पास के गांवों की तलाशी के लिए विशेष टीमें गठित कीं. पुलिस अधिकारी ने बताया कि हत्यारे संभवतः प्लास्टिक की थैलियों में भरे शव को ठिकाने लगाने के लिए कार में आए थे. उन्हें संदेह है कि ये अंग चिम्पुगनहल्ली और वेंकटपुरा गांवों को जोड़ने वाली सड़क पर बिखरे पड़े हैं. उन्होंने आगे कहा, महिला की हत्या संभवतः कहीं और की गई होगी. शनिवार को इलाके में भारी बारिश के कारण शव के और अंगों की तलाश मुश्किल हो गई थी.

मामा ने की गला रेतकर हत्या

दूसरी और कर्नाटक के बेंगलुरु में 14 वर्षीय लड़के की उसके मामा ने कथित तौर पर गला रेतकर हत्या कर दी. आरोपी ने घटना के तीन दिन बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस के अनुसार, किशोर ने स्कूल छोड़ दिया था और वह ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था. वह अपने मामा से गेम खेलने के लिए अक्सर पैसे मांगता था जिसे लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा होता था. यह घटना चार अगस्त की सुबह करीब पांच बजे कुमबरालहल्ली में हुई जहां किशोर अपने मामा नागप्रसाद के साथ रहता था. नागप्रसाद सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करता है. आरोपी मामा ने कथित तौर पर अपने सोए हुए भांजे पर रसोई के चाकू से हमला किया. नागप्रसाद अपने भांजे के बार-बार पैसे मांगने से परेशान था. भांजे पर हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था.